Al via il 51Âº Carnevale di Larino: primo weekend di festa

A Larino prende il via questo weekend la 51Âª edizione di uno degli appuntamenti piÃ¹ attesi della tradizione, a cura dellâ€™associazione Larinella e inserita nel circuito dei Carnevali storici italiani.





Carri allegorici, musica e tradizione animeranno le strade, inaugurando il primo fine settimana di festa. Nel programma sono previste visite guidate gratuite al mattino, mentre tutte le giornate saranno presentate da Adriana Volpe.

Le giornate prevedono due sfilate al giorno, con spettacoli e intrattenimento per tutti. Sabato 14 febbraio DJ Jessie Diamond e domenica 15 febbraio Tina Cipollari animeranno il primo weekend di festa. La manifestazione proseguirÃ sabato 21 febbraio con Giovanni Muciaccia e domenica 22 febbraio con NicolÃ² De Devitis, padrino del Carnevale di questâ€™anno, per un totale di quattro giornate dedicate allo spettacolo e alla cultura popolare. Il biglietto giornaliero ha un costo di 5 euro, acquistabile online o direttamente al botteghino nei giorni dellâ€™evento.