Ripalimosani â€“ Spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri arrestano un uomo in flagranza

Ripalimosani: contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri arrestano un uomo in flagranza. Continua senza sosta lâ€™attivitÃ di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso. Nel tardo pomeriggio di ieri 12 febbraio, i militari della Stazione di Ripalimosani, a conclusione di una mirata attivitÃ di osservazione e pedinamento, hanno arrestato un libero professionista del capoluogo, colto nella flagranza del reato di spaccio. Lâ€™operazione si Ã¨ sviluppata nel cuore del centro abitato, dove lâ€™attenzione dei Carabinieri Ã¨ stata attirata da alcuni movimenti sospetti. Il tempestivo intervento degli operanti ha permesso di interrompere la cessione di una dose di metadone a un acquirente locale. La successiva e accurata perquisizione domiciliare, estesa allâ€™abitazione dellâ€™uomo, ha confermato lâ€™intuizione investigativa dei militari: sono stati infatti rinvenuti e sequestrati ulteriori flaconi di sostanza stupefacente, detenuti illegalmente e privi di qualsivoglia prescrizione medica, per un quantitativo complessivo superiore ai 50 ml.. Lâ€™intero materiale sequestrato sarÃ ora oggetto di analisi qualitative presso i laboratori specializzati dellâ€™Arma al fine di determinarne lâ€™esatto grado di purezza. Lâ€™arrestato, dopo le formalitÃ di rito e su disposizione dellâ€™AG, Ã¨ stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Lâ€™operazione odierna testimonia, ancora una volta, la costante presenza dellâ€™Arma dei Carabinieri sul territorio e la dedizione dei propri uomini nel contrastare un fenomeno, quello della droga, che minaccia la sicurezza e la salute della cittadinanza. La capillare distribuzione delle Stazioni Carabinieri si conferma presidio fondamentale per la legalitÃ e punto di riferimento imprescindibile per la comunitÃ