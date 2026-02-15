Tragico incidente sulla Venafrana: muore un luogotenente della Guardia di Finanza, moglie in gravi condizioni

Una serata che doveva essere allâ€™insegna del romanticismo si Ã¨ trasformata in tragedia per la famiglia Cortellessa. Maurizio Cortellessa, 56 anni, luogotenente della Guardia di Finanza, stava recandosi con la moglie allâ€™Auditorium di Isernia per un concerto tributo a Mina, organizzato per la festa di San Valentino, quando un violento incidente ha stravolto la loro serata.

Lâ€™impatto Ã¨ avvenuto sul ponte 25 Archi, lungo la Strada Provinciale 85 in territorio di Montaquila, tra la Nissan di Cortellessa e una Volkswagen Golf. Le ferite riportate dallâ€™ufficiale si sono rivelate troppo gravi: trasportato dâ€™urgenza allâ€™ospedale Veneziale di Isernia, Ã¨ deceduto durante la notte. La moglie Ã¨ stata operata dâ€™urgenza ed Ã¨ attualmente ricoverata in Rianimazione in prognosi riservata. Illeso, invece, il giovane di 20 anni alla guida della Golf, ora ricoverato in Ortopedia.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto intervenire per liberare i feriti dalle lamiere contorte delle auto. Sulla dinamica dellâ€™incidente indagano i Carabinieri di Venafro.

Questa mattina, colleghi e amici delle Fiamme Gialle si sono recati al Veneziale per rendere omaggio a un militare ricordato come sempre sorridente e disponibile, lasciando due figlie.