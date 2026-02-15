Carnevale di Larino, grande partecipazione nel primo weekend di sfilate

Ha preso ufficialmente il via ieri a Larino la 51ª edizione del Carnevale, a cura dell’Associazione Larinella e riconosciuta nel circuito dei Carnevali storici italiani. Carri allegorici, maschere e musica hanno animato le strade, regalando a cittadini e visitatori uno spettacolo di colori, creatività e cultura popolare.







A condurre tutte le giornate è Adriana Volpe, mentre oggi, domenica 15 febbraio, l’ospite speciale che ha affiancato Volpe è stata Tina Cipollari.

Maschere isolate: tradizione, sogni e celebrazioni

Ad aprire la sfilata quattro maschere isolate, ciascuna con un tema originale:

“Bacco per Bacco” di Antonio Mancinelli rende omaggio al Dio del vino e alla viticoltura italiana, celebrando la gioia della condivisione e della terra generosa.

“Io sono Marilyn” di Francesca Iannone è un gentile omaggio a Marilyn Monroe , in occasione del centenario della sua nascita, simbolo universale della forza e fragilità femminili, trasformando la luce della diva in uno specchio in cui ogni donna può riconoscersi.

“Un poco loco… non smettere di sognare” di Antonio D’Onofrio racconta la determinazione dei giovani nel perseguire i propri sogni, superando gli ostacoli con coraggio e passione.

“Come i funghi” di Giuseppe Salato è dedicata alla nascita e alla crescita, ispirata al detto locale “Nasc’n com i fung”, augurio di prosperità e nuove vite.

Carri di seconda categoria: identità e felicità

Due i carri di seconda categoria:

“Larino mia” dell’associazione Miseria e Nobiltà celebra la storia e le radici culturali della città. L’associazione, tornata attiva negli ultimi anni, è guidata dal presidente Pierino Stelluti, storico costruttore che partecipa fin dagli anni 2000.

“L’equilibrio della felicità” de I Trebbiatori propone una riflessione sul percorso verso la felicità, rappresentata come equilibrio tra emozioni e sfide della vita, con un messaggio positivo sulla resilienza e la consapevolezza. L’associazione è composta principalmente da giovani under 18 e, negli ultimi cinque anni, ha realizzato opere in cartapesta sorprendenti, dimostrando come il futuro del Carnevale sia nelle mani delle nuove generazioni.



Carri di prima categoria: unicità, ambiente e libertà

Quattro i carri di prima categoria:

“Unicità sommersa” dell’Officina dell’Arte invita a difendere la propria identità in un mondo che tende all’omologazione. I campioni in carica tornano in sfilata con un nuovo progetto, pronti a rimettersi in gioco dopo la vittoria dello scorso anno. L’associazione si distingue per il forte senso di aggregazione e amicizia, con alcuni membri presenti da quasi vent’anni, come il pittore Francesco Gammieri, in arte Charlie.

“L’ultima generazione” della Gioventù Frentana riflette sull’arte e il cambiamento climatico, con Van Gogh e i suoi Girasoli al centro di una narrazione che intreccia storia, attualità e attivismo. L’associazione, la più longeva del Carnevale di Larino, partecipa quest’anno per la 26ª volta e rappresenta una vera e propria famiglia del Carnevale, guidata dal presidente Simone Ricci.

“Save the planet” dei Gatti Randagi affronta il tema del riscaldamento globale con immagini ironiche e suggestive, invitando alla riflessione sul futuro del pianeta. L’associazione partecipa da oltre 20 anni e vanta numerose vittorie, guidata dai fondatori Francesco Muccillo e Stefano La Serra.

“Liberi di volare” dei Carnevalieri racconta la storia di Samir, un bambino costretto a lasciare la propria casa a causa della guerra, ma capace di trasformare il dolore in speranza attraverso il sogno di volare. L’associazione partecipa quest’anno per la prima volta alla prima categoria, ma vanta un’esperienza ventennale nel Carnevale. La formazione attuale è attiva da tre anni ed è guidata dal presidente Carmine Toto insieme al fratello Luca Toto e al cognato Giuseppe Colombo.



Il primo weekend ha visto due sfilate al giorno e, al mattino, visite guidate gratuite per scoprire la città e la sua storia. Il biglietto giornaliero è acquistabile online o al botteghino, al costo di 5 euro. Nonostante la pioggia, l’evento ha registrato una grande partecipazione, confermando il Carnevale di Larino come uno degli appuntamenti più attesi anche a livello nazionale. Tra carri, maschere e musica, la manifestazione continua a conquistare il pubblico, unendo spettacolo, cultura e momenti di festa per tutta la comunità.

I prossimi appuntamenti

Sabato 21 febbraio, il Carnevale riprenderà alle 17 con la prima sfilata, affiancata dall’ospite Giovanni Muciaccia, seguita dalla seconda parata dei carri. La serata continuerà tra musica e divertimento con karaoke alle 20:30 e dj set alle 22:30. Domenica 22 febbraio, la prima sfilata prenderà il via alle 15 con Nicolò De Devitis, padrino di questa 51ª edizione, per poi lasciare spazio alla seconda parata e concludersi con le premiazioni finali alle 20, momento culminante di un’edizione che celebra arte, cultura e tradizione.