Festa di Carnevale alla Casa di Riposo San Bernardino: i nostri anziani si divertono e donano a tutti una straordinaria gioia di vivere

Oggi, presso la struttura, si Ã¨ respirata unâ€™atmosfera di autentica festa. Il Carnevale ha portato maschere colorate, canti, balli, entusiasmo e una contagiosa voglia di giocare e stare insieme.

Erano presenti numerosi ospiti, i loro familiari, gli operatori e lâ€™attenta e professionale coordinatrice della struttura, Magda Asmarandei, sempre vicina a ogni momento di condivisione. A rendere tutto ancora piÃ¹ speciale, il grande Maestro di musica con i suoi allievi, che con generositÃ e passione animano le iniziative dedicate ai piÃ¹ fragili, trasformando ogni incontro in unâ€™esperienza carica di calore umano.

CiÃ² che colpisce di piÃ¹ Ã¨ la luce negli occhi degli anziani ospiti: la loro voglia di partecipare, di cantare in coro, di lasciarsi coinvolgere in una tarantella improvvisata. Non si tirano indietro, interagiscono con entusiasmo e dimostrano che la gioia non conosce etÃ .

Chi entra in queste strutture pensa di portare allegria e divertimento. Ma quando va via, porta con sÃ© qualcosa di molto piÃ¹ grande: una profonda sensazione di pace e il cuore colmo di emozioni. PerchÃ© sono proprio loro, gli anziani, con la loro forza e la loro voglia di vivere, a fare il dono piÃ¹ prezioso.