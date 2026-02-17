Sanità, Saia: “Bene i nuovi concorsi per il Caracciolo. Il 23 febbraio Conferenza dei Sindaci su guardie mediche”



Il sindaco di Agnone Daniele Saia accoglie con favore i nuovi concorsi Asrem per cinque dirigenti medici destinati all’ospedale San Francesco Caracciolo e rivendica i benefit varati dal Comune per attrarre professionisti. Intanto convoca una nuova Conferenza dei Sindaci per discutere del taglio delle guardie mediche e della riorganizzazione sanitaria regionale.

“Accolgo con positività la nota Asrem relativa ai nuovi concorsi per cinque dirigenti medici da destinare a tempo indeterminato all’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone e mi auguro che i camici bianchi possano rispondere ai bandi. Come amministrazione comunale abbiamo messo in campo tutte le azioni possibili per rendere il nostro centro più attrattivo. Abbiamo approvato una delibera che prevede benefit concreti per i medici che sceglieranno il Caracciolo: contributo per il pagamento dell’affitto, rimborso del 50% delle bollette e ulteriori agevolazioni legate ad attività culturali e sportive. Una misura che ha già suscitato interesse: nei giorni scorsi sono stato contattato da tre medici in pensione che si sono detti disponibili a prendere servizio al Caracciolo, attratti anche dai benefit previsti. Ci sono stati dei colloqui, Asrem valuterà quale potrebbe essere il loro impiego ad Agnone. Mi auguro che presto possano arrivare risultati concreti per il nostro ospedale, che deve continuare a essere riconosciuto come presidio di area disagiata. La nostra battaglia è sempre stata orientata verso questa direzione e continueremo a portarla avanti con determinazione. Il nostro impegno, però, non riguarda solo il Caracciolo di Agnone, ma tutto il sistema sanitario regionale. Ed è per questo che ho convocato una nuova Conferenza dei Sindaci, prevista il 23 febbraio alle 10:00 nella Sala della Costituzione di Campobasso. Ci confronteremo sul taglio delle guardie mediche e sulla proposta di emendamento alla legge delega del Governo in merito alla riorganizzazione sanitaria. Sono temi che abbiamo affrontato già nelle precedenti riunioni, soprattutto per quanto riguarda la questione delle guardie mediche. Avevamo già espresso la nostra contrarietà a possibili riduzioni dei servizi. Alla luce dei recenti sviluppi, riteniamo necessario tornare a discutere su questi punti per ribadire ancora una volta la necessità di una sanità efficiente ed efficace, che possa rispondere con rapidità alle necessità di tutti i cittadini, dalla montagna al mare.”

Così il sindaco di Agnone e presidente della Conferenza dei Sindaci, Daniele Saia.