La Sindaca di Casacalenda Lallitto avverte: "falsi agenti della Guardia di Finanza in azione"

Cosi sui social la Sindaca Sabrina Lallitto:



In mattinata sono pervenute alcune segnalazioni riguardanti un'auto nera di grossa cilindrata che si aggirava in modo sospetto nelle vie del paese. Sono state inoltre registrate telefonate da parte di persone che si spacciano per appartenenti alle Forze dell'Ordine, in particolare modo alla guardia di finanza.

SI TRATTA DI FALSI AGENTI: non fornite mai dati personali, non aprite la porta e non consegnate denaro o oggetti di valore a nessuno.

I Carabinieri della nostra stazione sono già stati informati e sono attivamente presenti sul territorio.