La Sindaca di Casacalenda Lallitto avverte: "falsi agenti della Guardia di Finanza in azione"

Attenzione a falsi agenti a Casacalenda
In mattinata sono pervenute alcune segnalazioni riguardanti un’auto nera di grossa cilindrata che si aggirava in modo sospetto nelle vie di Casacalenda. Sono state inoltre registrate telefonate da parte di persone che si spacciano per appartenenti alle Forze dell’Ordine, in particolare alla Guardia di Finanza.
Cosi sui social la Sindaca Sabrina Lallitto:
SI TRATTA DI FALSI AGENTI: non fornite mai dati personali, non aprite la porta e non consegnate denaro o oggetti di valore a nessuno.
I Carabinieri della nostra stazione sono già stati informati e sono attivamente presenti sul territorio.
Diffondete questo messaggio non per creare allarmismi, ma per tenere alta l'attenzione: avvisate parenti, vicini e le persone più fragili della vostra cerchia.
Predersi cura della comunità è un dovere di tutti. Insieme possiamo proteggere il nostro territorio.
Per segnalazioni: Carabinieri 112
Grazie per la collaborazione.
La Sindaca