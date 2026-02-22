Agnone rilancia la cultura: approvata la Seconda Edizione del Festival “Fuoco al centro – Letterature, musica, visioni”

La Giunta Comunale di Agnone ha approvato ufficialmente la realizzazione della Seconda Edizione del Festival “Fuoco al centro – Letterature, musica, visioni”, in programma dall’1 al 3 maggio 2026. La decisione è stata assunta nel corso della seduta del 30 dicembre 2025, confermando la volontà dell’Amministrazione di investire con continuità nella promozione culturale del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività previste nel DUP 2024/2026 e nel percorso di candidatura di Agnone a Capitale Italiana della Cultura 2026, rafforzando l’identità della città come luogo di produzione e diffusione culturale nelle aree interne.

Dopo il successo della prima edizione, il Festival torna con un programma articolato che unisce letteratura, musica e laboratori creativi. Sono previsti tre incontri letterari, ciascuno con due autori e un moderatore, pensati non come semplici presentazioni di libri ma come momenti di dialogo sul processo creativo, sulle emozioni e sull’esperienza personale della scrittura.

Il cartellone prevede inoltre un concerto musicale in programma sabato 2 maggio presso il Cinema Teatro Italo Argentino, oltre a laboratori dedicati ai bambini, organizzati in parallelo agli incontri letterari. Le attività laboratoriali, curate dalla scuola di scrittura creativa CreaVità, fondata e diretta da Chiara Gamberale, offriranno ai più piccoli spazi di espressione e sperimentazione artistica.

La proposta organizzativa, presentata dalla società CreaVità s.r.l., prevede un costo complessivo stimato in 14.000 euro oltre IVA, comprendente ospitalità per autori e staff, direzione artistica, comunicazione e gestione social media.

Con questa deliberazione, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel valorizzare Agnone come centro culturale di riferimento, capace di attrarre autori, artisti, pubblico e attenzione mediatica, rafforzando al contempo il tessuto sociale e creativo della comunità.