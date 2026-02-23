Ladri al cimitero di Venafro: furti nelle auto, piangere due volte

Venafro – Nuovo allarme furti nei pressi del cimitero cittadino. Diversi cittadini hanno segnalato episodi di scasso e furti all’interno delle auto parcheggiate durante le visite ai propri cari defunti.

Secondo quanto riferito da un lettore, anche una sua familiare è stata recentemente vittima di un furto: recatasi al cimitero per un momento di raccoglimento e ricordo della madre, al ritorno ha trovato la propria auto con il cilindro forzato e numerosi effetti personali sottratti, tra cui documenti, denaro, tessera bancaria e la divisa da lavoro.

“È ingiusto – ha dichiarato il lettore – che chi va al cimitero per piangere e ricordare un proprio caro debba subire anche un furto. È come piangere due volte”. L’episodio è stato prontamente denunciato ai Carabinieri.

La comunità locale è invitata a prestare maggiore attenzione, mentre le autorità competenti sono sollecitate a intensificare i controlli nell’area per prevenire simili episodi, definiti dal segnalante “gesti squallidi e macabri”.