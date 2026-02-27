Partecipa a Alto Molise

Tumore al seno: in Abruzzo arriva la crioablazione senza bisturi

Attualità
?️ Per la prima volta in Abruzzo, il tumore della mammella in casi selezionati può essere trattato senza bisturi.
? La ASL di Pescara introduce la crioablazione percutanea presso la UOC di Radiologia dell’Ospedale Santo Spirito, diventando il primo centro regionale ad adottare questa metodica mini-invasiva
❄️ Si tratta di una procedura che consente di distruggere specifiche lesioni tumorali attraverso il freddo estremo, in anestesia locale e senza asportazione della mammella. La paziente entra in ospedale la mattina ed è dimessa nel pomeriggio, con un impatto fisico ed emotivo significativamente ridotto rispetto alla chirurgia tradizionale.
? L’avvio della metodica, il 24 febbraio, è avvenuto su iniziativa del dott. Vincenzo Di Egidio, Direttore della UOC di Radiologia della ASL di Pescara, che ha invitato a Pescara il prof. Franco Orsi, Direttore della Divisione di Radiologia Interventistica dello Istituto Europeo di Oncologia di Milano, tra i principali riferimenti nazionali per questa procedura
?La giornata ha coinvolto l’intera équipe della Radiologia e il dott. Marino Nardi, Responsabile della UOSD Chirurgia Mammaria, con l’obiettivo di integrare la crioablazione nel percorso senologico aziendale secondo criteri rigorosi e piena appropriatezza clinica
? È importante chiarire che la crioablazione non sostituisce la chirurgia in tutti i casi. È indicata esclusivamente per tumori a basso rischio biologico, in particolare per lesioni di piccole dimensioni, generalmente entro i 15 millimetri, fino a un massimo di circa 20 millimetri, e in assenza di segni di interessamento linfonodale.
La selezione avviene in modo accurato e multidisciplinare, nell’ambito dei percorsi senologici aziendali.
