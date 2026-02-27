Partecipa a Alto Molise

Casa Molise a Sanremo, consegnata la campana della Fonderia Marinelli a Carlo Conti

Attualità
L’iniziativa di promozione della regione Molise, alla sua prima edizione sul palco della kermesse musicale, ha vissuto oggi il momento più intenso: la consegna della campana realizzata appositamente per il direttore artistico e conduttore del Festival, Carlo Conti.

Questa mattina Conti ha ricevuto con entusiasmo l’opera della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, ammirandone i dettagli, compreso il suo nome inciso sul metallo. “È bellissima”, ha commentato, poi ha fatto risuonare la campana e ha scherzato: “Ma è davvero mia?”.

La campana, alta 21 centimetri, pesa 7 chili e produce la nota musicale Fa. La realizzazione e la donazione sono frutto della storica tradizione della fabbrica di campane molisana. Il Comune di Agnone ha supportato sin dall’inizio l’iniziativa, contribuendo a mettere in mostra le ricchezze locali, dalle campane alle tradizionali “ndocce”, fino ai prodotti tipici della regione.

