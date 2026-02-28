Trasporti su gomma, Vincenzo Niro: "Garantita migliore offerta per gli utenti attraverso la rimodulazione del servizio"

In riferimento all'articolo apparso nella giornata di recente su agenzia di stampa, poi rilanciato da alcuni mezzi di informazione locali, relativo alla petizione per il ripristino delle corse degli autobus da Isernia a Pescara, in particolare sulle corse festive, la Regione Molise, pur nella legittimità della petizione dei cittadini che si sentono danneggiati, al fine di fare chiarezza sulle modalità e sulle modifiche per il potenziamento del trasporto pubblico extraurbano, precisa quanto segue.

Nel principio di razionalizzazione ed ottimizzazione dei collegamenti, sia regionali che interregionali, e pensando alle diverse direttrici verso il Centro Nord e il Sud della nostra Penisola, la Regione ha rafforzato e reso più funzionale il collegamento su gomma tra Venafro, Isernia, Termoli e anche su Pescara. È questo il risultato della rimodulazione dei servizi trasportistici da offrire ai cittadini, dà e verso Termoli, e attraverso il nodo di interscambio delle fermate di piazza Rabin-Arafat a San Salvo Marina, ottimamente collegata con l'hub integrato ferro-gomma di Termoli.

La richiesta di ripristino delle corse da Isernia a Pescara, in particolare quella domenicale, sostenuta attraverso la petizione di cui si legge nell'articolo, non ha alcun senso pratico, e si pone come una istanza priva di effettive frequentazioni e di basi tecniche, totalmente strumentale rispetto alle novità apportate e da apportare con la rimodulazione di quasi tutto il sistema dei trasporti pubblici regionali.

Confutabili tutte le osservazioni presenti nella richiesta: non risulta che non ci siano coincidenze, non risulta che non esistano collegamenti di domenica da Isernia verso Pescara, ovvero altre destinazioni, non risulta che le corse dirette tra Isernia e Pescara siano particolarmente richieste. Tutt'altro! Le rilevazioni effettuate nel primo semestre 2025 sulle corse di cui si chiede il ripristino mostrano dati chiari ed inequivocabili: una media di 24 utenti a settimana utilizzavano il servizio, praticamente meno di 4 utenti al giorno; in ben 32 giorni, rilevati su sei mesi, il servizio è stato utilizzato da una sola persona.

Oltre a ciò, va sottolineato che il costo per semestre di 57.536,39 euro (da raddoppiare dunque per un anno) sostenuto dalla Regione per un servizio con autobus da 50 posti a sedere, non aveva numeri per garantire un bilanciamento nel rapporto tra benefici e costi, e gli orari effettuati non erano utili ad intercettare le coincidenze con altri vettori.

In queste cifre (ribadiamo, meno di quattro utenti al giorno) risiederebbe, secondo i promotori, la carenza segnalata a sostegno della petizione, nel servizio di accesso all'istruzione, al lavoro e ai servizi essenziali!

Venendo al punto dell'assenza di coincidenze, la notizia non corrisponde al vero visto che la Regione Molise ha rimodulato le corse al solo fine di consentire il collegamento con la stazione ferroviaria di Termoli e garantire comunque le coincidenze con le fermate strategiche di piazza Rabin-Arafat a San Salvo Marina dove arriva il maggior numero di utenti del servizio. Uno snodo molto affollato per via delle diverse aziende orbitanti nell'area. Da lì partono le altre linee con destinazione Pescara. E' sufficiente consultare una qualsiasi piattaforma digitale per verificare quante e quali aziende vanno in direzione Pescara e/o altrove.

Quanto poi al rilievo sulle corse domenicali che, secondo i promotori della petizione, sarebbe penalizzante per studenti e pendolari, la rimodulazione anche delle corse festive, tiene conto, come emerso da un'accurata rilevazione, che in realtà ci sono corse dalla Valle del Volturno e da Isernia a Pescara esercitate con linee dirette con i servizi offerti da Flixbus e Satam.

Una petizione fondata sulla carenza di motivazioni, insomma, senza aggiungere che mai come in questo momento, con la Regione impegnata in una sostanziale rimodulazione del servizio di trasporto pubblico extraurbano su gomma, forte del rinnovamento massiccio del proprio parco automezzi per quanto riguarda la propria dotazione, qualsiasi strumentalizzazione risulta improvvida oltre che priva di buonsenso.

Per contro, si evidenzia che la Regione Molise è fortemente impegnata a sostenere la rimodulazione del servizio extraurbano su gomma, attenta a intercettare le coincidenze con l'Alta Velocità verso Afragola, l'Alta Velocità verso Cassino, l'Alta Velocità vesto Benevento, l'Alta Velocità prossimamente anche su Termoli e i collegamenti che offrono agli utenti il più ampio ventaglio di fasce orarie di utilizzo. Questo è il nostro obiettivo.