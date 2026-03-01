Due mesi in tenda per la sanitÃ  del Molise: il sindaco di Isernia non va lasciato solo, serve una ronda civica e pacifica

Da due mesi il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, dorme in una tenda piantata su un marciapiede della sua cittÃ . Una scelta forte, simbolica, che ha voluto trasformare in gesto concreto per richiamare lâ€™attenzione sui disagi della sanitÃ locale, a partire dallâ€™ospedale cittadino fino allâ€™intero sistema sanitario del Molise.

Due mesi sono lunghi. Sono lunghe le notti allâ€™aperto, lontano dal calore di casa e dalla comoditÃ di un letto. Ma il primo cittadino ha deciso di rinunciare a tutto questo per dare un segnale chiaro: la salute dei cittadini non puÃ² aspettare, nÃ© puÃ² essere relegata ai margini del dibattito politico.

Allâ€™inizio la sua iniziativa ha suscitato sorpresa e ammirazione. La cittÃ ha risposto con una grande manifestazione popolare, partecipata e trasversale, che ha unito sensibilitÃ politiche diverse nel nome di un diritto comune: quello alla cura. Un momento bipartisan che ha mostrato quanto il tema della sanitÃ tocchi da vicino la vita quotidiana delle persone, al di lÃ delle appartenenze.

I rappresentanti politici regionali hanno reagito con stupore. Per alcuni, quel gesto Ã¨ apparso eclatante, forse persino eccessivo. Non sono mancate ironie e sottovalutazioni, nella convinzione che si trattasse di un episodio destinato a spegnersi con il passare dei giorni, magari dopo lâ€™inevitabile calo dellâ€™attenzione mediatica nazionale. E in effetti, con il tempo, le telecamere si sono allontanate e i riflettori si sono affievoliti.

Ma la tenda Ã¨ rimasta. E con essa la determinazione del sindaco.

Senza ammainare bandiera bianca, Castrataro continua la sua battaglia con la convinzione che la visibilitÃ , anche quando non Ã¨ piÃ¹ amplificata dai grandi media, resti uno strumento potente se sostenuta dalla coerenza e dalla costanza. Dormire in tenda non Ã¨ solo un atto simbolico: Ã¨ un modo per ricordare ogni giorno che i disagi denunciati non sono risolti e che la questione sanitaria in Molise Ã¨ ancora aperta.

Molti cittadini ritengono che questa battaglia non debba essere solitaria. Lasciare il sindaco da solo, di notte, su un marciapiede, rischia di trasformare un gesto collettivo in un sacrificio individuale. Per questo cresce lâ€™idea di organizzare una ronda civica e pacifica accanto a lui: un gruppo di persone che si alternano,compresi altri sindaci, non per alimentare tensioni, ma per garantire sicurezza e testimoniare vicinanza. Non si tratta solo di protezione fisica, ma di un segnale politico e umano: la comunitÃ che veglia sul proprio rappresentante mentre lui veglia sui diritti della comunitÃ .

Un modo per ribadire che la sanitÃ pubblica Ã¨ un bene comune e che chi la difende non deve sentirsi isolato. Una presenza discreta ma costante, capace di trasformare un gesto individuale in una mobilitazione collettiva.

La vicenda di Isernia pone una domanda piÃ¹ ampia alla politica regionale e nazionale: quanto deve spingersi un amministratore per essere ascoltato? E quanto una comunitÃ Ã¨ disposta a fare, concretamente, per difendere i propri diritti fondamentali?