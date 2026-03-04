“Bentornata Gardensia”: AISM Molise alla ricerca di nuovi volontari a Isernia e Bojano

Manca pochissimo al weekend dedicato alla solidarietà: sabato 7 e domenica 8 marzo torna la campagna “Bentornata Gardensia”, promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua fondazione, FISM. L’iniziativa porterà nei principali comuni molisani piante di gardenie e ortensie, simboli di speranza, il cui ricavato sostiene la ricerca sulla sclerosi multipla e i servizi dedicati a chi convive con questa malattia.

In Molise le persone con sclerosi multipla sono oltre 850, mentre in Italia i casi superano i 140.000. «Ogni gesto di solidarietà conta», sottolinea Gino Donatelli, referente regionale AISM Molise. «Ogni volontario in più fa davvero la differenza: sostiene la ricerca, porta speranza a chi convive con la malattia e contribuisce a rendere speciale questa edizione dell’iniziativa».

Per sabato 7 marzo, in particolare, AISM Molise cerca volontari disponibili a dare una mano a Bojano e Isernia. Chi desidera partecipare può contattare direttamente Donatelli al numero 339 4948912. I volontari parteciperanno alla distribuzione delle piante, a fronte di una donazione minima di 15 euro, interamente destinata a sostenere la ricerca scientifica e i servizi per le persone con sclerosi multipla sul territorio nazionale.

Partecipare significa non solo sostenere la scienza, ma anche sentirsi parte di una comunità solidale che fa la differenza per le persone e le famiglie colpite dalla SM.