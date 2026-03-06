Crisi in Medio Oriente e rincari dellâ€™energia: stretta della Guardia di Finanza contro speculazioni e frodi

Alla luce delle significative tensioni sui prezzi dei prodotti energetici registrati negli ultimi giorni, connesse allâ€™acuirsi della crisi geopolitica nellâ€™area mediorientale, la Guardia di Finanza, su indicazione del Ministro dellâ€™Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha rafforzato il presidio di legalitÃ lungo lâ€™intera filiera dei carburanti.

Lâ€™intensificazione dellâ€™attivitÃ di controllo, che si inserisce nellâ€™ambito delle piÃ¹ ampie funzioni di polizia economico-finanziaria, risponde alla primaria esigenza di prevenire ogni forma di distorsione che possa recare pregiudizio ai consumatori e alterare il corretto funzionamento del mercato.

Gli interventi saranno finalizzati, da un lato, a verificare lâ€™osservanza delle norme in materia di trasparenza e pubblicitÃ dei prezzi al consumo, dallâ€™altro, ad analizzare lâ€™andamento dei valori di mercato dei prodotti energetici, in tutte le fasi di commercializzazione, anche allo scopo di far emergere eventuali accordi anticoncorrenziali.

Al contempo, tenuto conto che rapide oscillazioni dei prezzi al consumo possono alimentare il rischio di maggior ricorso a canali illeciti di approvvigionamento, sarÃ intensificato il controllo economico del territorio al fine di far emergere eventuali condotte di evasione o di frode, realizzate attraverso lâ€™immissione in consumo di prodotti energetici sottratti al regime impositivo, la falsa classificazione merceologica dei carburanti e la irregolaritÃ nella circolazione e tracciabilitÃ dei prodotti.