Busso, incendio in unâ€™abitazione nel centro storico

Nel pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo, intorno alle 15:15, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenute nel comune di Busso, in via San Lorenzo, a seguito di una richiesta giunta alla Sala Operativa 112 per un incendio che ha interessato unâ€™abitazione nel centro storico.

Sul posto sono stati impiegati unâ€™autopompa serbatoio (APS) e un modulo antincendio. Durante le operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno operato con autoprotettori per la protezione delle vie respiratorie, a causa della presenza di fumo che aveva completamente invaso i locali.

Al momento del principio di incendio non câ€™era nessuno allâ€™interno dellâ€™abitazione. Il tempestivo intervento delle squadre ha consentito di circoscrivere lâ€™incendio ed evitare la propagazione delle fiamme al piano superiore. Sul posto sono intervenuti anche i militari della locale Stazione dei Carabinieri. Non risultano persone coinvolte.