Due incendi di vegetazione in Basso Molise

Nel pomeriggio di sabato 7 marzo 2026, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, composta da cinque unitÃ , Ã¨ intervenuta con unâ€™autopompa serbatoio (APS) e un modulo antincendio in due distinti interventi per incendi di vegetazione nel Basso Molise.

Il primo intervento Ã¨ avvenuto nel territorio del comune di San Giacomo degli Schiavoni, in contrada Malecoste, nelle vicinanze di un distributore di carburanti. Grazie allâ€™intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state rapidamente circoscritte ed estinte, evitando che lâ€™incendio potesse interessare lâ€™area dellâ€™impianto di carburanti.

Il secondo intervento Ã¨ stato effettuato nel comune di San Martino in Pensilis, in contrada Scosse. Anche in questo caso le fiamme hanno interessato della vegetazione e si sono propagate in prossimitÃ di una proprietÃ privata dove sono presenti un ristorante e una stalla che ospitava un cavallo. Lâ€™opera di spegnimento ha impedito che lâ€™incendio potesse estendersi alle strutture e agli animali presenti.