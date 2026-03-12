Aumenti dei materiali nei cantieri: Confapi Aniem Molise chiede confronto urgente alla Regione

Il presidente Camardo: “I primi segnali di aumento su bitumi, cementi e materiali isolanti impongono un monitoraggio immediato per evitare nuove difficoltà alle imprese”. Campobasso, 12 marzo 2026 – Confapi Aniem Molise ha chiesto alla Regione Molise la convocazione urgente del tavolo di confronto dedicato all’aggiornamento del Prezzario regionale Molise di cui l’associazione è parte proponente, con l’obiettivo di verificare l’andamento dei costi dei materiali impiegati nei cantieri e valutare possibili misure di monitoraggio a tutela delle imprese del comparto. La richiesta nasce alla luce dei nuovi segnali di tensione registrati sui mercati delle materie prime e dell’energia, in un contesto internazionale segnato da rinnovate criticità geopolitiche che stanno incidendo sulle filiere produttive e sui costi di approvvigionamento.

Per avere un quadro il più possibile aggiornato della situazione, Confapi Aniem Molise ha avviato nelle ultime settimane una prima ricognizione sui prezzi di mercato applicati nella regione, raccogliendo dati e segnalazioni provenienti dalle imprese del settore. Le prime rilevazioni evidenziano incrementi significativi in particolare per i conglomerati bituminosi (+60%), le guaine bituminose (+12%) e i conglomerati cementizi (+5%), oltre a diverse tipologie di materiali isolanti (+20%) e agli imballaggi in legno e plastica (+12%). A incidere sugli aumenti sono soprattutto i costi energetici, con il gas naturale in crescita (+15%), e quelli legati all’approvvigionamento delle materie prime, tra cui il gasolio (+15%). “Le segnalazioni che stiamo raccogliendo dalle imprese indicano un andamento dei prezzi che necessita di essere seguito con grande attenzione – osserva il presidente di Confapi Aniem Molise, Lino Camardo –.

Alcuni materiali fondamentali per i cantieri stanno registrando incrementi sensibili e questo rischia di mettere sotto pressione l’equilibrio economico di lavori già avviati”. Il quadro risulta ancora più complesso se si considera che il sistema di revisione dei prezzi previsto dall’articolo 60 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) non è ancora pienamente operativo, in attesa dei decreti attuativi necessari per consentire le rilevazioni statistiche dell’Istat. “Proprio per questo riteniamo utile riattivare rapidamente il confronto con la Regione – prosegue Camardo –.

Un tavolo di monitoraggio stabile permetterebbe di condividere dati aggiornati sull’andamento del mercato e di intervenire con maggiore tempestività qualora emergano criticità lungo la filiera dei materiali”. Un’attenzione particolare riguarda anche gli interventi finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevedono tempi di realizzazione molto stringenti. “Molte opere rilevanti per il territorio molisano dipendono oggi dagli investimenti del PNRR – sottolinea Camardo – e per rispettare i cronoprogrammi è fondamentale che le imprese possano operare in un contesto di maggiore stabilità dei costi”. Confapi Aniem ricorda inoltre di aver già avviato un confronto anche a livello nazionale con il Governo per rappresentare le criticità emergenti legate all’andamento dei prezzi dei materiali e dell’energia nel settore delle costruzioni. “Il dialogo con le istituzioni è indispensabile – conclude Camardo – per individuare strumenti efficaci di monitoraggio e garantire condizioni di mercato equilibrate, a beneficio sia delle imprese sia della corretta realizzazione delle opere pubbliche”.