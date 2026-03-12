Stellantis Atessa taglia 305 posti: accordo sugli esodi ma la Fiom non firma

ATESSA â€“ Trecentocinque uscite incentivate dal plant Stellantis di Atessa, con incentivi economici differenziati e strumenti di accompagnamento alla pensione. Ãˆ il contenuto della preintesa raggiunta nella riunione del 12 marzo tra la direzione aziendale e le segreterie territoriali di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr, insieme alle rispettive rappresentanze sindacali aziendali. Lâ€™accordo, perÃ², non Ã¨ stato sottoscritto dalla Fiom.

Il piano riguarda operai, impiegati e quadri dello stabilimento della Val di Sangro e prevede diverse modalitÃ di uscita in base alla situazione previdenziale dei lavoratori.

Per chi ha giÃ maturato i requisiti pensionistici, lâ€™azienda riconoscerÃ un incentivo pari a sei mensilitÃ di retribuzione. Diverso il meccanismo previsto per i dipendenti che raggiungeranno la pensione entro 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso Stellantis garantirÃ unâ€™integrazione economica durante il periodo di Naspi tale da assicurare complessivamente un valore pari al 90% della retribuzione lorda percepita dal lavoratore.

Qualora per arrivare alla pensione fosse necessario un periodo contributivo ulteriore, fino a un massimo di 24 mesi oltre la durata della Naspi, lâ€™azienda si impegna a riconoscere un importo pari al 70% della retribuzione lorda, oltre a una somma equivalente ai contributi previdenziali necessari per coprire il periodo. La misura potrÃ essere applicata anche a chi deve raggiungere lâ€™etÃ minima prevista dalla normativa per la pensione di vecchiaia. I lavoratori interessati dovranno presentare un Ecocert aggiornato.

Per i dipendenti che non matureranno i requisiti pensionistici entro quattro anni dallâ€™uscita Ã¨ previsto invece un incentivo economico legato allâ€™etÃ anagrafica. Ai lavoratori con 55 anni o piÃ¹ saranno riconosciute 33 mensilitÃ piÃ¹ 30mila euro. Tra i 50 e i 54 anni lâ€™incentivo sarÃ di 30 mensilitÃ piÃ¹ 30mila euro. Per la fascia tra 45 e 49 anni sono previste 24 mensilitÃ piÃ¹ 30mila euro. Scendendo con lâ€™etÃ , tra i 40 e i 44 anni lâ€™incentivo sarÃ di 18 mensilitÃ piÃ¹ 20mila euro, mentre tra i 35 e i 39 anni sono previste 12 mensilitÃ piÃ¹ 20mila euro.