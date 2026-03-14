Prima vittoria nel campionato Open Misto di pallavolo per la Polisportiva Pegasus di Trivento

La ASD Polisportiva Pegasus di Trivento ha centrato un importante risultato nel campionato Open Misto di pallavolo, battendo venerdÃ¬ 13 marzo la squadra di Frosolone con un netto 3â€“0. Una vittoria che arriva dopo anni di impegno e passione per lo sport sul territorio.

Una societÃ storica in continua crescita

Fondata nel 1985, la Polisportiva Pegasus Ã¨ stata la prima societÃ del territorio a promuovere il tiro con lâ€™arco. Negli anni ha ampliato le proprie attivitÃ sportive: nel 2014 Ã¨ nata la squadra femminile di pallavolo e, dal 2021, Ã¨ stato attivato il settore dedicato alla pesistica.

Â«Siamo partiti con la squadra femminile e nel tempo abbiamo costruito una piccola realtÃ sportivaÂ», spiega il tecnico Pierluigi Fierro. Â«Non disponiamo di una struttura per giocare in casa e siamo costretti a trasferte continue, ma la passione ci porta a superare ogni ostacolo. Questo risultato Ã¨ motivo di orgoglio per tutta la societÃ . I ragazzi e le ragazze stanno dimostrando grande impegno e determinazioneÂ».

La formazione vincente

La squadra Ã¨ composta da Viviana Adduocchio, Fabiana Marinelli, Palmina Vasile, Benedetta Felice, Rino Mancinella, Nazario Del Castello, Claudio Vasile, Angelo Minicucci, Piccoli Emanuele, Domenico Pavone e Donatello Mastroiacovo.

Soddisfazione anche per il presidente Elio Fierro, che sottolinea come questo successo sia frutto di anni di dedizione e lavoro del gruppo.

Guardando al futuro

La vittoria lancia un segnale positivo per il futuro della squadra, costruita con passione e impegno, e conferma la volontÃ della Polisportiva Pegasus di continuare a sviluppare il progetto della pallavolo sul territorio. Con questa energia, la societÃ triventina punta a crescere ulteriormente, coinvolgendo nuovi giovani e rafforzando la propria presenza nello sport locale.