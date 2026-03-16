Il Consiglio di Stato respinge il ricorso: confermata la legittimitÃ  delle elezioni comunali di Campobasso

(Campobasso, 16 marzo 2026 - La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello presentato dal candidato del centrodestra Aldo De Benedittis. Dopo la decisione del Tar Molise, anche i giudici di Roma hanno confermato la piena legittimitÃ del voto amministrativo del giugno 2024 e dellâ€™elezione della sindaca Marialuisa Forte. Â«Ho sempre riposto fiducia nella magistratura, anche dopo il primo pronunciamento del Tar che non aveva rilevato alcuna irregolaritÃ â€“ ha dichiarato la sindaca Forte appena appresa la notizia â€“. Ho affrontato questo secondo passaggio giudiziario con serenitÃ , continuando a dedicarmi ai problemi della cittÃ e dei cittadini, che restano la mia prioritÃ al di lÃ di ogni controversia. Sono soddisfatta per Campobasso: questo verdetto conferma il percorso intrapreso e mi sprona a proseguire con determinazione nellâ€™unico obiettivo che mi guida, quello di lavorare per il bene della comunitÃ Â».