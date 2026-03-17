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Meteo:Temperature in picchiata e ritorno della neve.

AttualitÃ 
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Temperature in picchiata e ritorno della neve.

Ad annunciare l'intensificarsi del maltempo in Molise Ã¨ Gianfranco Spensieri, meteorologo di Rai Pubblica UtilitÃ  presso la Tgr Molise

Per domani, mercoledÃ¬ 18 marzo, sono attese precipitazioni, da sparse a diffuse, che nel corso della giornata assumeranno localmente il carattere di moderata intensitÃ . La neve cadrÃ  intorno ai 900 metri nella zona dell'alto Molise, a quota mille nell'area del Matese. I venti saranno moderati o forti settentrionali, le temperature in calo nell'ordine di 5-6 gradi.

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