Meteo:Temperature in picchiata e ritorno della neve.

Temperature in picchiata e ritorno della neve.
Ad annunciare l'intensificarsi del maltempo in Molise Ã¨ Gianfranco Spensieri, meteorologo di Rai Pubblica UtilitÃ presso la Tgr Molise
Per domani, mercoledÃ¬ 18 marzo, sono attese precipitazioni, da sparse a diffuse, che nel corso della giornata assumeranno localmente il carattere di moderata intensitÃ . La neve cadrÃ intorno ai 900 metri nella zona dell'alto Molise, a quota mille nell'area del Matese. I venti saranno moderati o forti settentrionali, le temperature in calo nell'ordine di 5-6 gradi.