Concorso pubblico per 3 dirigenti medici di Medicina di emergenza-urgenza allâ€™Ospedale di Agnone â€“ Scadenza 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Ãˆ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (IV Serie Speciale â€“ Concorsi ed Esami) il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 3 dirigenti medici di Medicina di emergenza-urgenza per il presidio ospedaliero di Agnone. Il contratto Ã¨ a tempo indeterminato. Il concorso Ã¨ aperto anche al personale medico che abbia giÃ maturato esperienza nei servizi di emergenza-urgenza del SSN. Le domande devono essere presentate esclusivamente online sul sito dell'ASREM: www.asrem.molise.it - Sezione "Concorsi Smart". La scadenza per partecipare al bando prevede 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (se il giorno cade di sabato o festivo, il termine Ã¨ prorogato al primo giorno utile successivo). Il testo integrale del bando Ã¨ disponibile anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 8 del 28 febbraio 2026.