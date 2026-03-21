Trivento, conducente accosta sulla SS709 e si mette in salvo: poi lâ€™auto prende fuoco

Poco prima delle 13:30 una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso, con il supporto di una squadra del distaccamento di Termoli, Ã¨ intervenuta sulla strada statale 709 nel territorio di Termoli per un incendio di unâ€™autovettura.

Secondo quanto riferito, la conducente, mentre percorreva un tratto in galleria, ha riscontrato una perdita di potenza del veicolo accompagnata dallâ€™accensione della spia di avaria motore. Una volta uscita dalla galleria, ha notato del fumo provenire dal vano motore, accostando immediatamente il mezzo e scendendo per allontanarsi. Poco dopo, lâ€™autovettura ha preso fuoco.

Sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento dellâ€™incendio utilizzando un naspo ad alta pressione. A causa dei fumi sviluppati, gli operatori hanno lavorato indossando autoprotettori per la protezione delle vie respiratorie. La viabilitÃ Ã¨ stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.