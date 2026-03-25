Nasce in Molise il progetto “Dog Friendly Hospital – Dr. Cicci”: gli animali entrano in corsia

Il Molise compie un passo avanti verso una sanità più umana e inclusiva. È stato presentato oggi in Regione il nuovo servizio “Dog Friendly Hospital – Dr. Cicci”, un’iniziativa promossa dall’azienda sanitaria regionale in collaborazione con l’associazione di clownterapia Paciok Onlus, che consentirà ai pazienti ricoverati di ricevere la visita dei propri animali da affezione in ospedale.

A illustrare il progetto sono stati i vertici della sanità regionale insieme al Presidente della Regione, Francesco Roberti, che ha definito l’iniziativa “un segnale di civiltà e attenzione verso la persona”.

L’ingresso degli animali domestici nei luoghi di cura non è solo un gesto simbolico, ma si inserisce in un approccio sempre più diffuso basato sulla pet therapy, riconosciuta per i suoi effetti positivi sul benessere psicologico dei pazienti. La presenza di cani e altri animali può contribuire a ridurre stress, ansia e senso di solitudine, migliorando il percorso di cura, soprattutto nei reparti di lungodegenza e riabilitazione.

Il progetto “Dr. Cicci” punta proprio a questo: rendere l’ospedale un ambiente più accogliente, favorendo il mantenimento del legame affettivo tra paziente e animale.