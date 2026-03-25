Daniela SantanchÃ¨ si Ã¨ dimessa: "Il mio certificato penale immacolato"

La ministra del Turismo Daniela SantanchÃ¨ si Ã¨ dimessa.

"Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilitÃ e senza alcuna controindicazione", scrive SantanchÃ¨ nella lettera di dimissioni alla premier Meloni in cui tra l'altro dice: "Mi premeva e mi preme sottolineare che ad oggi il mio certificato penale Ã¨ immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi Ã¨ nemmeno un semplice rinvio a giudizio".

"Volevo che le mie dimissioni fossero separate dalla vicenda contingente ed assai diversa che ha riguardato l'On. Delmastro che pure paga un prezzo alto. Chiarito questo non ho difficoltÃ a dire 'obbedisco' e a fare quello che mi chiedi", scrive ancora SantanchÃ¨. "Non ti nascondo un po' di amarezza per l'esito del mio percorso ministeriale ma nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri. Tengo di piÃ¹ alla nostra amicizia e al futuro del nostro movimento", conclude SantanchÃ¨.

La mozione di sfiducia alla ministra SantanchÃ¨ delle opposizioni approderÃ in aula alla Camera da lunedÃ¬. Anche la premier Meloni ha chiesto le dimissioni della ministra per ragioni di 'sensibilitÃ istituzionale' dopo l'esito del referendum e per le indagini della Procura di Milano sulle sue ex societÃ . La ministra tuttavia resiste anche davanti alle voci per le quali il suo passo indietro sarebbe imminente.



Fonte ANSA: https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/politica/2026/03/25/governo-la-ministra-santanche-si-e-dimessa-il-mio-certificato-penale-immacolato_87c7faf1-adff-477b-8759-0ab551905036.html