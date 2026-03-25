Tra politica e coscienza: il dovere di non dimenticare le vittime delle guerre di Ugo D’Onofrio

Le riflessioni che seguono nascono dalla sensibilità civile e dall’esperienza di Ugo D’Onofrio, avvocato, che osserva con preoccupazione il contesto politico e internazionale contemporaneo. È proprio da questo sguardo, attento al diritto ma anche profondamente umano, che prende forma la poesia che conclude l’articolo: un grido di dolore e memoria dedicato alle vittime innocenti dei conflitti.

La recente vittoria del “No” al referendum, che ha respinto una controriforma giudicata da molti regressiva, rappresenta senza dubbio un momento significativo nel dibattito pubblico. Tuttavia, al di là delle dinamiche interne, vi è un’esigenza più ampia e urgente: non distogliere lo sguardo dalle tragedie che continuano a consumarsi nel mondo.

Diversi scenari internazionali testimoniano una crisi profonda del diritto e dell’umanità. Dalla guerra contro l’Iran — descritta come autoritaria e contraria ai principi del diritto internazionale — al conflitto in Ucraina, scatenato contro un popolo in pace, fino alla situazione nella Striscia di Gaza, dove la popolazione civile paga il prezzo più alto.

È proprio quest’ultimo contesto a rappresentare, nell’opinione dell’autore, il punto più drammatico: una guerra ritenuta sproporzionata e ingiustificata, che avrebbe causato decine di migliaia di vittime, tra cui un numero altissimo di bambini. Una tragedia che si impone non solo come questione geopolitica, ma come ferita morale collettiva.

Di fronte a tutto questo, il rischio più grande è l’assuefazione. La memoria, invece, diventa un dovere civile. Non dimenticare significa opporsi, almeno simbolicamente, all’indifferenza.

In questo spirito si inserisce la poesia che segue, testimonianza emotiva e civile che dà voce al dolore innocente e richiama alla responsabilità della coscienza.

RAGAZZO DI GAZA

Perchè piangi ragazzo

e asciughi il tuo viso

dal dolore sgorgato

da vene innocenti

di tanti fratelli?

Non sei felice

per quartieri distrutti

che intorno a te

fanno corona?

Non senti il buon profumo

acre della morte

che incombe sui vivi?

Non gioisci per

la tua casa abbattuta,

per le città annientate,

per la terra vermiglia

nutrita dalla fine

di bambini appena

socchiusi alla vita,

per tante madri piangenti,

per inconsolabili vegliardi

mai stati attori

di tanta, triste tragedia?

E le orecchie, dimmi,

le tue orecchie

non aspettano ansiose

il rumore delle bombe,

dei missili e degli aerei

forieri atroci

di morti infinite?

Finalmente.......

esile il tuo corpo

discende le braccia sterili

cadenti sulle gambe

che più non reggono

lo stele rinsecchito,

mentre gli occhi,

al di fuori delle orbite,

restano l'unico segno

della vita:

grato all'Ebreo

ammira pure la spianata

che sarà mèta di allegrìe,

di potenti che godranno

ed apriranno

bottiglie di champagne

sopra fosse comuni

ove nemmen l'anima

più si ribella!

Ma che.....dico?

Cosa vaneggio

al mio ragazzo di Gaza?

No... no... no...!

Detergi per me le lacrime

e fà che sol due perle,

due perle solamente,

restino in bilico

su due bellissime pupille

perchè io possa rubarle

dallo scempio:

portarle via lontano!

Portarle via

per chiuderle in scrigno di cristallo,

sì... in scrigno di cristallo

che possa per sempre ricordarmi

un ragazzo solitario che piangeva,

ma che piangeva da eroe!

Ugo D’Onofrio