Cure dentarie gratuite: ASReM cerca laboratori per il servizio

Lâ€™Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM) ha indetto una manifestazione di interesse per la creazione di un elenco di laboratori odontotecnici esterni. Lâ€™obiettivo Ã¨ fornire protesi dentarie gratuite a persone in condizioni di vulnerabilitÃ socio-economica nellâ€™ambito del Programma Nazionale EquitÃ nella Salute 2021-2027.

Il programma punta a ridurre le disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari, garantendo cure odontoiatriche e dispositivi protesici a chi non puÃ² permetterseli. L'ASReM cerca laboratori qualificati per la realizzazione di protesi dentarie mobili (totali e parziali), riparazioni e adattamenti di manufatti giÃ esistenti. I dispositivi medici su misura saranno utilizzati sia presso gli ambulatori territoriali dell'ASReM, sia attraverso un'unitÃ mobile odontoiatrica (motorhome) dedicata alle attivitÃ di prossimitÃ sul territorio regionale.

I laboratori interessati devono possedere specifici requisiti per essere inseriti nell'elenco aziendale: sede operativa in Molise, per ragioni logistiche e di gestione, non Ã¨ ammesso il subappalto. Inoltre, i laboratori devono essere registrati come fabbricanti di dispositivi medici su misura.

Ãˆ poi richiesto l'utilizzo di materiali conformi alle norme ISO e l'adozione di protocolli costruttivi documentati. Infine, i titolari devono attestare la propria professionalitÃ attraverso un curriculum vitae dettagliato e la partecipazione a corsi formativi negli ultimi tre anni. La procedura esplorativa, che scadrÃ lâ€™8 aprile 2026, Ã¨ volta a formare un elenco di operatori idonei.

Le domande di iscrizione devono essere inviate tramite PEC all'indirizzo asrem@pec.it entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso (avvenuta con delibera n. 431 del 5 marzo 2026).

Tutti i dettagli qui: https://www.asrem.molise.it/2026/03/10/manifestazione-di-interesse-per-la-formazione-di-un-elenco-aziendale-di-laboratori-odontotecnici-esterni-per-la-realizzazione-di-protesi-dentarie-mobili-totali-e-parziali-nellambito-del-pro/