Agnone verso le elezioni: dopo Anna Maria Cristofori, nessuna altra donna sindaco

Agnone si prepara alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, quando i cittadini saranno chiamati a rinnovare la carica di sindaco e il Consiglio comunale. Il sindaco uscente ha giÃ ufficializzato la propria candidatura, confermando gran parte della squadra attuale e aprendo al tempo stesso a nuovi innesti, in particolare giovani pronti a mettersi in gioco.

Sul fronte opposto, il centrodestra appare ancora alla ricerca di una candidatura forte e condivisa. Una fase di costruzione che evidenzia quanto sia fondamentale, per la qualitÃ della vita democratica locale, la presenza di una competizione reale: solo dove esiste un confronto concreto tra proposte e visioni si eleva il dibattito politico e si rafforza la qualitÃ dellâ€™azione amministrativa.

Negli ultimi giorni si Ã¨ parlato con insistenza della possibilita' di una candidatura femminile alla guida del Comune. Una figura che, secondo indiscrezioni, sarebbe stata contattata dai vertici politici regionali, ma che al momento non sembrerebbe pienamente disponibile. Un segnale che riapre una riflessione piÃ¹ ampia: ad Agnone, ancora oggi, lo spazio per una leadership femminile appare limitato.

Eppure, un precedente esiste. Bisogna tornare indietro fino al 1978, quando a guidare il Comune fu Anna Maria Cristofori, lâ€™unica donna ad aver ricoperto finora la carica di sindaco. Ostetrica stimata e originaria di Ferrara, esponente della Democrazia Cristiana, fu espressione della corrente legata allâ€™allora sottosegretario Bruno Vecchiarelli, che si contrapponeva alla corrente del Senatore Remo Sammatino anche egli della Democrazia Cristina

Il suo mandato si intrecciÃ² con una delle vicende piÃ¹ controverse della storia amministrativa locale: quella della variante alla SS86. Come raccontato dal professor Remo De Ciocchis, https://www.nuovomonitorenapoletano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2004:agnone-contro-la-violenza-dei-pilastri&catid=72&Itemid=147 il progetto originario dellâ€™ANAS prevedeva un impatto ambientale molto pesante, con numerosi pilastri destinati a modificare profondamente il paesaggio della collina di Agnone.

Dal suo racconto, fu proprio De Ciocchis a promuovere una intensa azione di sensibilizzazione, convincendo progressivamente consiglieri di maggioranza e opposizione â€“ tra cui esponenti come Michele Carosella per il PSI, Claudio Cacciavillani per il PCI e Maria Di Loreto Barrassi per il MSI â€“ a opporsi al progetto. Lâ€™ANAS fu cosÃ¬ costretta a rivedere piÃ¹ volte il tracciato, riducendo sensibilmente lâ€™impatto delle opere.

In quel contesto, la sindaca Cristofori si trovÃ² a operare in un quadro politico fortemente condizionato dagli equilibri interni alla Democrazia Cristiana e dal peso delle figure di riferimento nazionali. Unâ€™esperienza amministrativa breve â€“ conclusasi nel 1979 con lâ€™arrivo dellâ€™avvocato Franco Marcovecchio â€“ che resta perÃ² significativa nella storia cittadina.

Oggi il contesto Ã¨ profondamente cambiato, ma resta evidente come nei ruoli politici di maggiore responsabilitÃ la presenza femminile sia ancora minoritaria. Per questo, il dibattito attuale su una possibile candidatura di una donna assume un valore che va oltre la singola tornata elettorale.

Agnone, prima o poi, potrebbe tornare ad avere una sindaca