Energia, rincari da 15 miliardi nel 2026: sul Molise peseranno per circa 70 milioni su famiglie e imprese

Energia, stangata da 15 miliardi nel 2026: il Molise tra le regioni meno colpite, ma il peso cresce

I rincari energetici legati alle tensioni in Medio Oriente rischiano di costare caro allâ€™Italia. Secondo le stime della Cgia di Mestre, nel 2026 famiglie e imprese dovranno affrontare un aggravio complessivo di 15,2 miliardi di euro, di cui 10,2 miliardi per lâ€™energia elettrica e 5 miliardi per il gas, ipotizzando consumi in linea con il 2024.

A sostenere la quota maggiore saranno le imprese, con circa 9,8 miliardi di costi aggiuntivi, mentre alle famiglie toccheranno 5,4 miliardi.

Lâ€™aumento dei prezzi Ã¨ giÃ evidente: a un mese dallâ€™inizio del conflitto, il gas Ã¨ salito di 26 euro per MWh (+81%) e lâ€™elettricitÃ di 41 euro per MWh (+38%). Valori ancora lontani dai picchi del 2022, ma comunque rilevanti: oggi le quotazioni si attestano intorno ai 58 euro per MWh per il gas e 148 euro per lâ€™elettricitÃ .

Le regioni piÃ¹ popolose e produttive saranno le piÃ¹ colpite. In testa la Lombardia con un incremento stimato di 3,4 miliardi, seguita da Veneto ed Emilia-Romagna (circa 1,7 miliardi ciascuna), Piemonte (1,3 miliardi) e Toscana e Lazio (circa 1 miliardo).

Focus Molise: numeri contenuti, impatto piÃ¹ pesante

In questo scenario, il Molise resta tra le regioni meno colpite in termini assoluti, ma la dimensione ridotta dellâ€™economia locale rende lâ€™impatto piÃ¹ incisivo in proporzione.

Le famiglie molisane vedranno la spesa energetica salire a circa 211 milioni di euro, con un aumento di 25 milioni rispetto allâ€™anno precedente (+13,3%).

Per le imprese, il conto sarÃ ancora piÃ¹ salato: i costi complessivi raggiungeranno i 381 milioni di euro, con un aggravio di circa 45 milioni.

Si tratta di un doppio shock che rischia di propagarsi sullâ€™intero sistema economico regionale:

pressione sui bilanci delle famiglie, giÃ segnati dallâ€™inflazione;

aumento dei costi di produzione per le aziende;

possibili effetti su prezzi finali, competitivitÃ e occupazione.

Il rischio per lâ€™economia locale

In una regione come il Molise, caratterizzata da un tessuto produttivo fragile e da redditi medi piÃ¹ bassi rispetto alla media nazionale, anche incrementi relativamente contenuti possono tradursi in effetti significativi.

Il rischio Ã¨ quello di una contrazione dei consumi e di una riduzione dei margini per le imprese, con conseguenze a catena sullâ€™economia locale.

Le richieste di intervento

Come giÃ avvenuto nel 2022, la Cgia sottolinea la necessitÃ di un intervento a livello europeo, chiedendo misure straordinarie come:

la sospensione temporanea delle regole del Patto di stabilitÃ ;

il disaccoppiamento tra prezzo del gas e quello dellâ€™energia elettrica.

Sul fronte nazionale, in vista del decreto bollette, viene ritenuto insufficiente lo stanziamento previsto di 3 miliardi di euro, che potrebbe non bastare a evitare che lo shock energetico si trasformi in una crisi economica e sociale piÃ¹ ampia.

In questo contesto, anche realtÃ piÃ¹ piccole come il Molise rischiano di pagare un prezzo elevato, dimostrando come la crisi energetica continui a rappresentare una sfida trasversale per tutto il Paese.