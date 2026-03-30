DPC: Maltempo, allerta gialla in sei regioni: tra queste anche il Molise, previsti forti venti e neve a quote collinari

DPC: Maltempo: forti venti e neve a quote collinari

Allerta gialla in sei regioni

Un'area di bassa pressione con correnti fredde dai Balcani verso le regioni centro-settentrionali del nostro Paese andrÃ a determinare un'intensa ventilazione e un marcato calo termico, con diffuse nevicate fino a quote di alta collina sulle aree adriatiche centrali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte â€“ alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati â€“ ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticitÃ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticitÃ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L'avviso prevede dalle prime ore di domani, martedÃ¬ 31 marzo, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Previste, inoltre, diffuse nevicate al di sopra dei 600-800 metri su Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti, specie sui versanti appenninici orientali.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, Ã¨ stata valutata per la giornata di domani, martedÃ¬ 31 marzo, allerta gialla sui territori di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e su alcuni settori di Campania e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticitÃ previste sull'Italia Ã¨ aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed Ã¨ disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticitÃ specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirÃ l'evolversi della situazione.

Roma, 30 marzo 2026