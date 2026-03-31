Infermiera aggredita all'ospedale di Campobasso, uomo arrestato

In applicazione delle nuove norme sulle aggressioni al personale sanitario i carabinieri hanno arrestato l'uomo responsabile dell'aggressione a una infermiera, episodio accaduto domenica all'ospedale Cardarelli di Campobasso. "L'uomo, entrato arbitrariamente nelle aree di cura alla ricerca della madre, non ancora giunta in struttura - riferiscono dall'Arma -, ha dato in escandescenza ignorando le indicazioni del personale". In un momento di forte agitazione, ha poi rivolto gravi minacce ai presenti e aggredito fisicamente un'infermiera, colpendola al braccio e facendole cadere il telefono con cui stava allertando le forze dell'ordine. La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. L'uomo si trova ora ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.