GdiF Termoli: scoperto uomo che usava gasolio agevolato per la pesca per la propria auto, sequestrato il carburante

. Durante unâ€™attivitÃ a tutela della finanza pubblica, i finanzieri della Stazione Navale di Termoli hanno sventato un uso illecito di carburante agevolato. I militari hanno sorpreso un individuo mentre riforniva la propria auto privata con gasolio prelevato dal motopescherecchio. Il gasolio agevolato Ã¨ facilmente riconoscibile per il colore verde, conferito da uno specifico additivo per differenziarlo dal tipico colore giallo paglierino del gasolio destinato allâ€™autotrazione. Il gasolio destinato alla pesca gode di una tassazione agevolata per sostenere il settore; utilizzarlo per altri scopi, come il rifornimento di veicoli privati, costituisce una violazione che danneggia lâ€™erario. Il soggetto, colto in flagranza, Ã¨ stato identificato

il prodotto Ã¨ stato sequestrato e al responsabile Ã¨ stata contestata una violazione amministrativa che comporta una sanzione pecuniaria dal doppio al decuplo dellâ€™imposta evasa, con un minimo edittale di 5.000 euro. Qualora lâ€™utilizzo improprio di prodotto energetico sia superiore ai 1.000 kg (circa 1.200 litri), comporta una violazione penale, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa non inferiore 7.746 euro. In ogni caso il carburante viene sempre confiscato. Lâ€™attivitÃ condotta, volta a contrastare lâ€™utilizzo illecito di prodotti energetici, oltre a sanzionare lâ€™evasione, tutela le risorse dello Stato; si pone come baluardo nel contrasto di tali fenomeni e assicura un presidio di legalitÃ fondamentale per la sicurezza economica del Paese e dei cittadini, specialmente in questa contingenza storica.