Italia-Bosnia, niente Mondiale: azzurri ko ai rigori

Lâ€™Italia non si qualifica al Mondiale e lo fa nel modo piÃ¹ doloroso possibile: sconfitta ai calci di rigore contro la Bosnia nello spareggio decisivo dei playoff, al termine di una partita lunga, sofferta e segnata da episodi pesanti.

Ãˆ la terza mancata qualificazione consecutiva. Un dato che pesa come un macigno.

Illusione azzurra, poi la svolta

La partita, giocata nella bolgia di Zenica, si era messa subito bene per gli uomini di Gattuso. Al 15â€™ Moise Kean sfrutta un errore difensivo e porta avanti lâ€™Italia, dando lâ€™impressione che la qualificazione fosse davvero a portata di mano. Ma il calcio, ancora una volta, cambia volto in pochi minuti.

Sul finire del primo tempo arriva lâ€™episodio chiave: lâ€™espulsione diretta di Alessandro Bastoni per fallo da ultimo uomo. Una decisione che lascia gli azzurri in inferioritÃ numerica per tutta la ripresa e i tempi supplementari.

Resistenza, occasioni e rimpianti

Da quel momento la gara diventa una lunga sofferenza. La Bosnia prende il controllo e costringe lâ€™Italia a difendersi nella propria metÃ campo.

Gianluigi Donnarumma tiene a galla la squadra con una serie di interventi decisivi, mentre davanti non mancano le occasioni: la piÃ¹ grande capita ancora a Kean, che dopo un recupero alto si presenta davanti al portiere ma non riesce a concretizzare.

Nel finale di gara arrivano anche altri tentativi, ma manca precisione. Un errore che pesa. PerchÃ© al 79â€™ arriva il pareggio bosniaco con Tabakovic, al termine dellâ€™ennesima azione offensiva costruita sugli esterni.

Supplementari tra tensione e polemiche

Nei tempi supplementari la stanchezza si fa sentire. Lâ€™Italia prova a restare in partita e crea anche qualche situazione pericolosa, ma resta il dubbio su un episodio: il fallo su Palestra, giudicato simile a quello che aveva portato al rosso di Bastoni, viene punito solo con unâ€™ammonizione.

Le proteste azzurre non cambiano perÃ² lâ€™inerzia della gara, che scivola inevitabilmente verso i rigori.

Ai rigori il verdetto

Ai calci di rigore la Bosnia Ã¨ impeccabile. Lâ€™Italia no. Gli errori di Pio Esposito e Bryan Cristante risultano decisivi e consegnano la qualificazione ai padroni di casa, che si impongono 4-1.

Per gli azzurri Ã¨ la fine del sogno mondiale.

Un problema che non Ã¨ piÃ¹ episodico

Restare fuori dal Mondiale per tre edizioni consecutive non puÃ² piÃ¹ essere considerato un incidente di percorso.

Dalla mancata qualificazione del 2018 a quella del 2022, fino a questa nuova delusione, emerge un problema strutturale che riguarda tutto il movimento calcistico italiano.

Questa volta lâ€™Italia era anche riuscita a portarsi in vantaggio, ma non ha saputo gestire il momento decisivo, complice lâ€™inferioritÃ numerica e una gara giocata a lungo in sofferenza.

Unâ€™estate senza azzurri

La prossima estate, mentre il Mondiale si giocherÃ in Nord America, lâ€™Italia resterÃ a guardare.

Ancora. PiÃ¹ che una sconfitta, Ã¨ una realtÃ con cui fare i conti.