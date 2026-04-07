Frana a Petacciato: autostrada e linea ferroviaria chiuse, convocato Comitato Operativo

Prosegue il monitoraggio della frana che si Ã¨ riattivata nelle ultime ore nel territorio di Petacciato, in provincia di Campobasso, causando disagi rilevanti alla viabilitÃ e alla circolazione ferroviaria lungo la dorsale adriatica.

Dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fanno sapere che lâ€™area interessata dal movimento franoso Ã¨ costantemente sotto osservazione anche grazie allâ€™impiego di droni. In via precauzionale Ã¨ stata disposta lâ€™interdizione al traffico dellâ€™autostrada A14 nel tratto compreso tra gli svincoli di Vasto Sud e Termoli. Contestualmente, Ã¨ stato sospeso anche il traffico ferroviario lungo la linea adriatica.

La situazione ha avuto ripercussioni significative sui collegamenti ferroviari. Il gruppo RFI ha infatti reso noto che la circolazione tra Pescara e Foggia Ã¨ sospesa dalle ore 12:30 nel tratto tra Montenero di Bisaccia e Termoli, a causa dellâ€™allarme frana in localitÃ Petacciato. Sul posto sono presenti tecnici di RFI, mentre Ã¨ previsto lâ€™arrivo di geologi per monitorare lâ€™evoluzione del fenomeno. Nel frattempo Ã¨ in corso la riprogrammazione dei servizi, con deviazioni dei treni lungo il percorso alternativo via Casertaâ€“Foggia.

Ãˆ prevista per le ore 16 la riunione del Comitato Operativo della Protezione Civile, convocata dal Capo Dipartimento Fabio Ciciliano presso la sede di via Vitorchiano a Roma. Lâ€™incontro servirÃ a fare il punto sulle criticitÃ e a valutare le misure da adottare. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, mentre proseguono le attivitÃ di monitoraggio e valutazione dellâ€™area interessata dalla frana.

La situazione aggiornata alle ore 19 del 7 aprile

Nel pomeriggio, a seguito della riattivazione della frana di Petacciato, la Prefettura di Campobasso ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi per gestire le criticitÃ legate alla viabilitÃ . Le interruzioni lungo la rete stradale hanno reso necessaria lâ€™individuazione di percorsi alternativi, condivisi con gli enti competenti e la Polizia Stradale.

Per i mezzi pesanti provenienti da nord Ã¨ prevista lâ€™uscita a Vasto Sud con deviazione lungo la SS 650 in direzione Isernia, quindi sulla SS 85 fino a Vairano Scalo e rientro in autostrada attraverso A1, A30 e A16 fino a Canosa, con ritorno sullâ€™A14; percorso inverso per i mezzi provenienti da sud. Per i mezzi leggeri sono stati individuati itinerari alternativi sulla viabilitÃ interna: da nord con uscita a Vasto Sud e deviazione lungo la SS 650, SS 747, SS 647 e SS 87 fino a Termoli; da sud percorso inverso da Termoli verso Vasto Sud.

Resta sospesa anche la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia, nel tratto compreso tra le stazioni di Vasto-San Salvo e Termoli, a causa del movimento franoso in localitÃ Petacciato. Al momento non Ã¨ possibile prevedere i tempi di ripristino della linea. Sul posto sono presenti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana impegnati nel monitoraggio dellâ€™evoluzione della frana.

I treni a lunga percorrenza provenienti da Nord sono limitati o hanno origine ad Ancona e Pescara, mentre il trasporto regionale garantisce i collegamenti fino a Vasto San Salvo. Alcuni collegamenti da e per la Puglia vengono deviati lungo la linea alternativa via Foggiaâ€“Casertaâ€“Romaâ€“Bologna, con conseguente allungamento dei tempi di viaggio. I viaggiatori sono invitati a consultare i canali di infomobilitÃ di RFI e Trenitalia; previsto inoltre il rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia al viaggio.