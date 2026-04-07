Alto Vastese, postazione 118 h24 a Castiglione per fronteggiare lâ€™emergenza viabilitÃ 

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha attivato da alcuni giorni a Castiglione Messer Marino una postazione aggiuntiva del 118, operativa 24 ore su 24, per garantire la copertura dellâ€™emergenza nellâ€™Alto Vastese. La misura Ã¨ stata adottata in seguito ai problemi di viabilitÃ causati dal maltempo, che in quellâ€™area hanno reso piÃ¹ difficili i collegamenti e aumentato i tempi di percorrenza. Â«La postazione aggiuntiva - spiega il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri - Ã¨ stata attivata per evitare che il territorio resti senza copertura quando lâ€™ambulanza in servizio Ã¨ impegnata in trasferimenti che, a causa dei danni alla viabilitÃ , richiedono piÃ¹ tempo del normale. Una misura che conferma la flessibilitÃ dei servizi di emergenza nel rispondere con prontezza alle criticitÃ del territorio: si rafforza la presenza dove e quando si rende necessario, grazie alla disponibilitÃ delle nostre squadre della Medicina dâ€™urgenza e al coordinamento del Direttore di Dipartimento Emmanuele TafuriÂ». Nello stesso territorio di Castiglione, va ricordato, la presenza del medico Ã¨ sempre garantita, sia nellâ€™emergenza che nella medicina primaria.