Montenero di Bisaccia, proseguono le ricerche del disperso nel fiume Trigno

Sono proseguite anche nella giornata di oggi, mercoledì 8 aprile, le operazioni di ricerca dell’uomo disperso nel fiume Trigno, a seguito del crollo parziale del ponte sulla Strada Statale 16 avvenuto nella mattinata del 2 aprile nel territorio di Montenero di Bisaccia.

Impegnate squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, con il supporto di personale proveniente da altri comandi, che hanno operato lungo l’asta fluviale e nelle aree limitrofe con l’impiego di diversi nuclei specializzati. In azione sommozzatori e un nucleo SAPR per il monitoraggio delle zone meno accessibili tramite droni, affiancati da squadre con moto d’acqua e dal nucleo Mo.Crab, specializzato nel rischio acquatico, per le perlustrazioni lungo le rive fangose e nelle aree prossime al litorale.

Le unità TAS2 (Topografia Applicata al Soccorso) hanno curato la georeferenziazione dei tratti ispezionati, mentre sul posto è presente una sala operativa mobile per la gestione dell’Unità di Comando Locale. Le attività hanno interessato anche il litorale, con l’impiego di mezzi anfibi e del personale GOS (Gruppo Operativo Speciale) per la rimozione dei detriti nei pressi della foce del fiume. È stato inoltre necessario l’intervento del personale Usar-M, specializzato nelle ricerche sotto macerie, per l’ispezione dell’area sottostante la campata del ponte crollata.

Alle ore 20:30, presso la sala operativa mobile, si è tenuto il debriefing operativo, durante il quale sono state illustrate le attività svolte ed è stata definita la pianificazione per la giornata di domani.