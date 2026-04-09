A Vasto Marina la quarta edizione del Festival di Primavera: cinque giorni di musica e spettacoli

Vasto Marina si prepara a rivivere unâ€™esplosione di colori e spettacoli con la quarta edizione del Festival di Primavera. Un appuntamento ormai atteso che, dal 25 al 26 aprile e dal 1Â° al 3 maggio 2026, animerÃ il lungomare con un ricco calendario di iniziative ricreative e culturali, tra concerti, musica e momenti di animazione pensati per tutte le etÃ . Il programma completo della manifestazione, patrocinata dallâ€™assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto e realizzata in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina, sarÃ diffuso nei prossimi giorni sul sito e i canali social dellâ€™ente.

Â«Il Festival di Primavera - per il sindaco Francesco Menna - rappresenta unâ€™occasione importante per celebrare la bellezza del nostro territorio e dare ufficialmente il via alla stagione turistica. Stiamo ultimando un programma che saprÃ valorizzare anche questâ€™anno il lungomare con eventi di qualitÃ , musica e intrattenimento diffusoÂ».

Â«SarÃ unâ€™occasione - spiega lâ€™assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta - per vivere appieno gli spazi allâ€™aperto, sostenere le attivitÃ locali e promuovere Vasto come meta attrattiva anche nei periodi di bassa stagione. Invitiamo tutti a partecipare e a lasciarsi coinvolgere dallâ€™atmosfera festosa del Festival di Primavera per trascorrere insieme queste giornate allâ€™insegna del divertimento, della cultura e della condivisioneÂ».