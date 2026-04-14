Al Veneziale di Isernia innovazione e tecnologia all'avanguardia con il nuovo angiografo per la Cardiologia



Innovazione e tecnologia dâ€™eccellenza direttamente al servizio del territorio. Anche al P.O. â€˜F. Venezialeâ€™ di Isernia un angiografo di ultimo generazione, acquistato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e inaugurato questa mattina. Una installazione indispensabile, una vera e propria garanzia per la gestione delle patologie tempo-dipendenti. Il macchinario, infatti, assicura:

- Precisione diagnostica millimetrica per gli interventi di cardiologia interventistica.

- Riduzione dei tempi dâ€™intervento, fattore critico nelle patologie tempo-dipendenti come lâ€™infarto.

- Maggiore sicurezza sia per il paziente che per lâ€™operatore, grazie a una drastica riduzione delle radiazioni emesse.

"Abbiamo cercato e stiamo cercando di potenziare il piÃ¹ possibile il reparto di Cardiologia e il presidio ospedaliero di Isernia â€“ ha sottolineato il Direttore Generale dellâ€™ASReM, Giovanni Di Santo - Ãˆ una volontÃ operativa, supportata dallâ€™entrata in servizio di nuovi medici emodinamisti per garantire la copertura h24. Ma non ci fermiamo qui: sono in corso altri investimenti, come la ristrutturazione completa del Pronto Soccorso e del 118, il potenziamento dell'area ambulatoriale e un restyling della facciata. Vogliamo che Isernia occupi un posto di rilievo nel panorama sanitario regionale e nazionale."

Visibilmente soddisfatto il dott. Carlo Olivieri, Primario di Cardiologia del â€˜Venezialeâ€™: "Ringrazio la Regione per questo supporto tecnologico fondamentale. La nostra storia Ã¨ stata travagliata a causa della carenza di personale, ma nonostante le difficoltÃ abbiamo mantenuto l'attivitÃ h24 per anni. Il nostro bacino d'utenza Ã¨ ampio e strategico: siamo un punto di riferimento non solo per il Molise, ma anche per lâ€™Alto Casertano e lâ€™Abruzzo. La vicinanza geografica e la velocitÃ di intervento sono vitali per le patologie tempo-dipendenti."

"Oggi segniamo â€“ ha aggiunto il Direttore Amministrativo dellâ€™ASReM, Grazia Matarante - una tappa importantissima per l'implementazione del parco tecnologico. Insieme alle risorse umane, la tecnologia Ã¨ il pilastro per assicurare qualitÃ e sicurezza delle cure. Grazie al PNRR e al supporto della Regione, stiamo dotando l'Emodinamica di strumenti d'eccellenza. Il capitale umano resta il nostro bene piÃ¹ prezioso e continueremo a investire per garantire comfort a pazienti e operatori."

Del resto, come ribadito dal Direttore Sanitario dellâ€™ASReM, Giovanni Giorgetta â€“ â€œl'input della Presidenza della Regione Molise e della Direzione Generale ASReM Ã¨ stato quello di investire con forza sui presidi provinciali. Oltre al reclutamento di nuovi colleghi per l'Emodinamica, stiamo lavorando per garantire la continuitÃ in tutti i reparti e sul territorio, inclusi i distretti e i poli ambulatoriali, dove i risultati iniziano a vedersi chiaramente."

Una nuova realtÃ sanitaria disegnata con attenzione ed in continua evoluzione affinchÃ¨ possa rappresentare sempre piÃ¹ una eccellenza. Un contesto dove lâ€™apporto umano Ã¨ decisivo, come rilevato dal Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

"Il primo ringraziamento â€“ ha concluso il Governatore Roberti - va ai medici che, con grande volontÃ , operano spesso in condizioni critiche dando sempre il massimo. Stiamo investendo circa 20 milioni di euro per nuove attrezzature che saranno distribuite anche nelle Case di ComunitÃ , a beneficio dei medici di base e dei cittadini. Per l'ospedale di Isernia Ã¨ previsto un restyling profondo: efficientamento energetico, nuovi infissi e rifacimento dei sottoservizi. Non devono esserci differenze tra i territori: il Molise deve essere unito per offrire a tutti una sanitÃ dignitosa ed efficiente".