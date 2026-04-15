Agnone aderisce al Protocollo d’intesa per la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027



Il Comune di Agnone compie un passo significativo verso la valorizzazione culturale del territorio aderendo ufficialmente al Protocollo d’intesa per la partecipazione in forma aggregata al Bando per il conferimento del titolo di “Capitale Italiana del Libro 2027”. L’iniziativa coinvolge, oltre ad Agnone, anche i Comuni di Isernia (capofila), Castel del Giudice e Cerro al Volturno.

La decisione è stata assunta dalla Giunta Comunale nella seduta dell’11 aprile 2026, presieduta dal Sindaco Daniele Saia, alla presenza di tre membri su cinque, con il supporto del Segretario Generale Maria Teresa Miraldi. L’esecutivo ha approvato all’unanimità l’adesione al Protocollo, riconoscendone il valore strategico per lo sviluppo culturale e sociale del territorio.

Il bando, promosso dal Ministero della Cultura, mira a incentivare progetti e attività che favoriscano la diffusione della lettura come strumento di crescita, inclusione e coesione sociale. In questo contesto, la partecipazione in forma aggregata rappresenta un’opportunità per rafforzare la qualità progettuale, ampliare l’impatto delle iniziative e valorizzare le specificità dei singoli territori.

Il Protocollo d’intesa, trasmesso dal Comune di Isernia il 2 aprile 2026, definisce gli impegni delle amministrazioni coinvolte, tra cui la collaborazione nella definizione del progetto, la condivisione delle risorse e la predisposizione della documentazione necessaria per la candidatura. In caso di esito positivo, i Comuni si impegnano anche nella realizzazione delle attività previste.

Con l’approvazione della delibera, il Comune di Agnone si impegna formalmente a contribuire alla costruzione della proposta progettuale, partecipando alla definizione del budget e del piano d’azione. Il Sindaco è stato autorizzato alla sottoscrizione del Protocollo e a tutti gli atti necessari per la partecipazione al bando.

La deliberazione è stata inoltre dichiarata immediatamente eseguibile, sottolineando l’urgenza di rispettare le tempistiche previste dal bando.

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per promuovere il patrimonio culturale dell’area e rafforzare la collaborazione tra enti locali, con l’obiettivo comune di ottenere un riconoscimento di rilievo nazionale e stimolare nuove opportunità di crescita per il territorio.