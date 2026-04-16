Rafforzata la sicurezza a Campobasso: sei Carabinieri in piÃ¹ per lâ€™emergenza frana e la gestione dellâ€™ordine pubblico

Provinciale Carabinieri di Campobasso ulteriori sei unitÃ di rinforzo per la gestione dellâ€™ordine e della sicurezza pubblica a presidio dellâ€™area. I militari di rinforzo si aggiungono a quelli giÃ messi in campo dalla Compagnia Carabinieri di Termoli nei numerosi ed ininterrotti impiegati nei servizi disimpegnati sin dai primi momenti dellâ€™emergenza. Notevole Ã¨ stato infatti lo sforzo profuso dai Carabinieri nellâ€™evacuazione immediata in via precauzionale delle abitazioni vicine al costone interessato dallo smottamento, nello sbarramento di strade e varchi resi pericolosi ed inaccessibili dallo smottamento, nonchÃ© nelle successive complesse operazioni di viabilitÃ determinatesi con la chiusura della tratta ferroviaria e dellâ€™autostrada A14 e della S.S. 16 che hanno visto riversarsi migliaia di vetture e mezzi pesanti (per tutta la giornata del 7 aprile) sulle strade provinciali dei territori di Montenero e Petacciato. Servizi che sono proseguiti fino a notte fonda ed a cui si sono aggiunti quelli di controllo notturno dellâ€™area e delle case lasciate in via precauzionale, che hanno efficacemente prevenuto la commissione di furti ed altri reati predatori. Questo ulteriore sforzo operativo, che proseguirÃ per i prossimi giorni, conferma la massima attenzione dellâ€™Arma nel controllo del territorio e nella concreta vicinanza alla popolazione in occasione di eventi calamitosi.