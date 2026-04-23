Maxi ponte di primavera sulle strade e autostrade Anas 95 milioni di veicoli da oggi a domenica 3 maggio

Monitoraggio del traffico con 2.500 risorse, Sale Operative attive H24

Traffico intenso sull'Autostrada del "Mediterraneo", sul Grande Raccordo Anulare di Roma, sulla statale 16 "Adriatica" e sulla statale 1 "Aurelia"

Sospesa la circolazione dei mezzi pesanti sabato 25 e domenica 26 aprile, venerdÃ¬ 1Â°, sabato 2 e domenica 3 maggio dalle 9 alle 22

Roma, 23 aprile 2026

Sulla rete Anas, societÃ del Gruppo FS, per il maxi ponte di primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1Â° maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli da oggi fino al 3 maggio.

Rispetto all'ordinario andamento settimanale del traffico oggi si stima una crescita del +6%; domani, venerdÃ¬ 24 aprile, del +6% e sabato 25 aprile un calo del -11%, giornata in cui tutte le destinazioni saranno raggiunte.

"Nel corso del maxi ponte di primavera, Anas â€“ ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme â€“ aumenterÃ la sorveglianza e verrÃ garantita la presenza ininterrotta del personale con 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, e oltre 200 unitÃ nelle Sale Operative Territoriali e la Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.

Il nostro impegno Ã¨ da sempre quello di rendere sicura e scorrevole la circolazione con il monitoraggio delle nostre sale operative in stretta collaborazione e sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. Al nostro quotidiano lavoro â€“ ha sottolineato l'Ad Gemme â€“ aggiungiamo l'invito a tutti gli utenti della strada di guidare sempre nel rispetto del Codice della Strada e senza distrazioni per un viaggio sereno e sicuro".

Le destinazioni preferite dai turisti si confermano le regioni del Centro, del Sud e delle Isole con particolare attenzione alle mete di mare.

Un nuovo picco del traffico Ã¨ previsto per la prossima settimana a partire da giovedÃ¬ 30 aprile con incrementi del +6% rispetto alla media: in particolare picchi del +10% si registreranno al Centro e al Sud fino ad arrivare al +13% in Sicilia e Sardegna.

L'ultimo grande rientro Ã¨ previsto nel fine settimana del 2 e del 3 maggio con un aumento del traffico del +8% nella giornata di domenica. Ecco alcuni degli itinerari interessati: l'Autostrada A2 "del Mediterraneo", l'Autostrada A19 "Palermo-Catania", la strada statale 16 "Adriatica", la strada statale 6 "Appia", la strada statale 16 "Adriatica", la strada statale 106 "Jonica" e la strada statale 18 "Tirrenia Inferiore".

Per favorire gli spostamenti la circolazione dei mezzi pesanti sarÃ sospesa sabato 25 e domenica 26 aprile, venerdÃ¬ 1Â°, sabato 2 e domenica 3 maggio, dalle 9 alle 22.

Nel corso del ponte aumenterÃ la sorveglianza e sarÃ garantita la presenza ininterrotta del personale con 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, e oltre 200 unitÃ nelle Sale Operative Territoriali e la Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.

Anas (Gruppo FS) ricorda che "Quando sei alla guida tutto puÃ² aspettare!" - "Guida e basta!". Per una mobilitÃ informata chiama il Servizio Clienti "Pronto Anas" al numero verde gratuito 800.841.148.