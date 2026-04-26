Montenero di Bisaccia, escluse due liste: resta solo Contucci in corsa, decisivo il quorum



MONTENERO DI BISACCIA – Colpo di scena nella corsa alle elezioni comunali: due delle liste presentate sono state escluse dalla competizione elettorale. La sottocommissione circondariale ha infatti rilevato irregolarità nella documentazione depositata da “Montenero Futura”, a sostegno del candidato sindaco Nicola Travaglini, e da “Montenero Dignitosa”, guidata da Gaetano De Risio.

A seguito della decisione, al momento rimane una sola candidata ufficialmente in corsa per la guida del municipio: Simona Contucci, sostenuta dalla lista “Montenero Coraggiosa”.

Uno scenario che apre a un’elezione particolare, regolata dal raggiungimento del quorum. In presenza di un’unica lista, infatti, sarà necessario che si rechi alle urne almeno il 40% degli elettori, calcolati escludendo gli iscritti all’Aire. Non solo: la candidata dovrà ottenere almeno il 40% più uno dei voti validi per essere eletta.

Non è però ancora detta l’ultima parola. Le liste escluse hanno la possibilità di presentare ricorso nelle sedi competenti per contestare il provvedimento della sottocommissione e tentare di rientrare nella competizione elettorale. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi che potrebbero modificare nuovamente il quadro politico locale.