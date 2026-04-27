Jake La Furia a Trivento: concerto gratuito il 27 giugno a Fonte del Cerro

SarÃ Jake La Furia tra gli ospiti dellâ€™estate 2026 a Trivento: il rapper milanese si esibirÃ il 27 giugno in contrada Fonte del Cerro, nellâ€™ambito del programma civile della tradizionale Festa di Santâ€™Antonio.

Allâ€™anagrafe Francesco Vigorelli, Ã¨ attivo sulla scena musicale italiana da oltre ventâ€™anni. Ãˆ tra i fondatori dei Club Dogo, insieme a GuÃ¨ Pequeno e Don Joe, formazione che ha contribuito alla diffusione del rap mainstream in Italia nei primi anni Duemila. Dopo lâ€™esperienza nel gruppo, ha intrapreso una carriera solista, pubblicando diversi album tra il 2013 e il 2025, tra cui Musica commerciale, Fuori di qui e Fame, questâ€™ultimo prodotto da Night Skinny. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Emis Killa, ed Ã¨ apparso anche in televisione come giudice di X Factor Italia.



Il concerto rientra nel calendario degli eventi organizzati dal comitato feste locale, guidato da Giuseppe Florio, che negli anni ha portato sul palco diversi nomi della musica italiana. A Fonte del Cerro si sono giÃ esibiti The Kolors (2023), Nesli (2024) e i Nomadi (2025). Un appuntamento ormai radicato nel calendario locale, capace di coinvolgere pubblico anche dai centri limitrofi.