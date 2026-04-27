Magnacca sul viadotto Sente: “Grazie a Salvini il tema torna in agenda, videcall il 29 aprile per il futuro del collegamento tra Abruzzo e Molise”

PESCARA, 27 aprile 2026 – L’assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, ha espresso soddisfazione per l’attenzione tornata sul viadotto Sente, chiuso dal 2018.

“Siamo ben lieti di apprendere, e ringraziamo il ministro Matteo Salvini, per aver rimesso in agenda il ponte Sente mostrando attenzione per una struttura la cui chiusura ha isolato due territori”, ha dichiarato Magnacca in una nota.

Rivolgendosi all’assessore alle Infrastrutture della Regione Molise, Michele Marone, ha aggiunto: “Vogliamo ricordare, semmai se lo fosse dimenticato, che è molisana la competenza del viadotto”.

Secondo Magnacca, la videocall prevista per mercoledì 29 aprile servirà a fare il punto della situazione in vista di un nuovo sopralluogo. L’iniziativa era stata sollecitata dal direttore della Protezione civile regionale d’Abruzzo, Maurizio Scelli, dopo una visita nel Vastese, durante la quale sono state evidenziate le difficoltà delle comunità locali.

“Non ci può che far piacere constatare che potremo contare sul contributo di Marone e su un attivismo che forse è mancato da parte della politica tutta”, ha proseguito l’assessore.

Alla videocall parteciperanno Anas, Provincia di Isernia e Dipartimento della Protezione civile della Regione Abruzzo, oltre al Dipartimento nazionale della Protezione civile guidato da Fabio Ciciliano. L’obiettivo è predisporre un sopralluogo congiunto per una verifica tecnica finalizzata a un’eventuale riapertura parziale e contingentata della struttura.

Il viadotto Sente, lungo circa 1200 metri e alto 185 metri, collega Castiglione Messer Marino (Chieti) e Belmonte del Sannio (Isernia) ed è inagibile dal 2018. Fonte ANSA