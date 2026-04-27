Agnone, vandalismo alla villetta: sradicato un lampione, individuato il responsabile grazie alle telecamere

AGNONE – Un episodio di vandalismo è stato registrato nei giorni scorsi presso la villetta comunale di Agnone, dove un lampione è stato letteralmente sradicato nella parte superiore.

L’azione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza presente nell’area e analizzata tempestivamente dalla Polizia locale, al comando del coordinatore Pietro Porfilio, che è riuscita a risalire rapidamente al responsabile.

Si tratta di un ragazzo del posto che, una volta identificato, avrebbe immediatamente ammesso le proprie responsabilità e chiesto scusa per l’accaduto. Nonostante il gesto di pentimento, nei suoi confronti saranno comunque adottati i provvedimenti previsti dalla legge per questo tipo di danneggiamenti ai beni pubblici.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema del rispetto degli spazi comuni e sull’importanza dei sistemi di videosorveglianza, che si confermano uno strumento efficace per l’individuazione degli autori di atti vandalici.