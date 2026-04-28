Terremoto del Friuli del 1976: il Dipartimento della Protezione Civile presenta â€˜Lâ€™urlo dellâ€™Orcolatâ€™ a 50 anni dalla tragedia

"L'urlo dell'Orcolat": un fumetto per ricordare il terremoto del Friuli del 1976 Il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Friuli-Venezia Giulia presentano l'edizione speciale per il 50Â° anniversario del sisma In occasione del 50Â° anniversario del terremoto del Friuli, il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Friuli-Venezia Giulia promuovono un'edizione speciale della serie a fumetti "L'attimo decisivo" rivolta alle scuole secondarie di primo grado del territorio. "L'urlo dell'Orcolat" propone una narrazione originale del sisma del 6 maggio 1976, in cui il linguaggio del fumetto si intreccia con i racconti popolari friulani e la documentazione storico-fotografica dell'epoca. Il risultato Ã¨ un racconto accessibile e coinvolgente, capace di avvicinare studenti e studentesse alla storia sismica del territorio e di favorire una maggiore consapevolezza del rischio

. Protagonista e narratore Ã¨ l'Orcolat, figura leggendaria della tradizione friulana: un gigante roccioso che, secondo il folklore, scuote le montagne generando distruzione e paura. SarÃ proprio lui a guidare il lettore attraverso gli eventi, svelando la sua vera natura, fino all'incontro con uno dei suoi principali "antagonisti": Giuseppe Zamberletti, figura chiave nella gestione dell'emergenza, e poi della ricostruzione, le cui intuizioni avrebbero contribuito negli anni alla nascita del moderno sistema di protezione civile italiano. Il fumetto Ã¨ anche uno strumento didattico pensato per supportare gli insegnanti nelle attivitÃ di educazione civica, storia e scienze naturali e per promuovere, in occasione dell'anniversario del terremoto, letture condivise per stimolare il confronto in classe su temi centrali come la memoria storica, il rischio sismico e i comportamenti da adottare per prevenire o ridurre gli effetti di un terremoto. "L'urlo dell'Orcolat" Ã¨ anche il primo numero della nuova collana "L'Equazione racconta", lo spin-off del progetto multidisciplinare

'attimo decisivo che sarÃ dedicato agli eventi piÃ¹ significativi della storia della protezione civile italiana. L'attimo decisivo Ã¨ realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile e promosso dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per portare la protezione civile tra i banchi di scuola. Tutti i fumetti e le risorse didattiche sono disponibili su www.attimodecisivo.gov.it Roma, 28 aprile 2026 fai titolo