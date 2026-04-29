Insediato il nuovo Consiglio Provinciale di Campobasso: Giuseppe Puchetti richiama unitÃ  e collaborazione, mentre i danni del maltempo valgono 40 milioni di euro

A Palazzo Magno, nella Sala Consiliare 'Antonio Carlone', oggi, mercoledÃ¬ 29 aprile 2026, insediamento del Consiglio Provinciale di Campobasso con argomento all'ordine del giorno la convalida dei Consiglieri provinciali eletti lo scorso 12 aprile al termine della consultazione elettorale di secondo livello.

"Da oggi inizia il lavoro della nuova assise provinciale â€“ ha affermato il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti â€“ Sulla falsariga del Consiglio Provinciale uscente, sono convinto che ci sarÃ estrema collaborazione coi consiglieri dei due gruppi 'Insieme in Provincia' e 'Cives Provincia Democratica'. Sei consiglieri provinciali su dieci facevano giÃ parte del Consiglio uscente, quattro i nuovi, un giusto mix per continuare il lavoro al servizio del territorio. Sono certo che, pur nel rispetto dei diversi ruoli e delle sensibilitÃ politiche, prevarrÃ uno spirito di responsabilitÃ istituzionale orientato esclusivamente al bene della comunitÃ provinciale. Le sfide che attendono l'Ente richiedono impegno, concretezza e unitÃ d'intenti per garantire risposte efficaci ai Comuni e ai cittadini dell'intero territorio provinciale".

A margine del primo Consiglio Provinciale, il dirigente del 2Â° Settore Tecnico dell'Ente, Pasquale Stoppiello, ha illustrato all'assise il resoconto dei danni causati dall'ondata di maltempo dei primi giorni di aprile.

La stima del fabbisogno necessario per sistemare le Strade Provinciali danneggiate Ã¨ di circa 40 milioni di euro.