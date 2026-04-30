Sanità molisana, il PD attacca. Salvatore: “Fermare subito i tagli, pronti anche alle vie legali”

Il Partito Democratico del Molise annuncia battaglia contro i tagli alla sanità e lo fa con parole nette della capogruppo in Consiglio regionale, Alessandra Salvatore, che denuncia una situazione ormai fuori controllo.

“Di fronte ad un disastro sanitario annunciato ed alla totale accondiscendenza della delegazione parlamentare ed europarlamentare di centrodestra, oltre che della Giunta Roberti - che si è rifiutata di sostenere le nostre proposte di presa di posizione dura e forte (abbiamo presentato atti in questa direzione anche in vista della discussione al Bilancio di lunedì) - agiremo in ogni ambito, da quello politico a quello giudiziario, per fermare un disegno di smantellamento della Sanità pubblica, di cui il Molise è l’emblema”.

Una presa di posizione dura che punta il dito anche contro l’atteggiamento del centrodestra regionale. “E se il centrodestra regionale, tra promesse elettorali, emendamenti capestro e sudditanza più o meno silenziosa, ha ritenuto di non disturbare il manovratore a Roma, i Parlamentari del Partito Democratico (da ultimo, la Capogruppo in Commissione Affari Sociali alla Camera, Ilenia Malavasi) si sono uniti alla nostra battaglia per difendere la Sanità Pubblica molisana, con atti parlamentari e con la richiesta, di queste ore, di immediata sospensione dei tagli e della messa in campo di una strategia totalmente opposta a quella fino ad ora perseguita”.

Infine, Salvatore ribadisce la determinazione del gruppo dem a proseguire la mobilitazione: “Questa è l’unica strada da percorrere e noi continueremo a farlo”.