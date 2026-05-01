Poste Italiane: due dipendenti molisani nominati “Maestri del Lavoro” tra i 97 insigniti della Stella al Merito in tutta Italia

Campobasso/Isernia, 30 aprile 2026 – Ci sono anche due molisani tra i 97 dipendenti di Poste Italiane che saranno insigniti dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si tratta di Maria Mobilia, consulente finanziario nell’ufficio postale di Campobasso Centro (via Pietrunto), e Antonio Di Nuzzo, operatore di sportello nell’ufficio postale di Isernia 1 (via Vivaldi).

La commissione nazionale ha deciso di premiare i dipendenti di Poste Italiane per il diciassettesimo anno consecutivo. La consegna, a cura della Prefettura di Campobasso per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, è prevista il 1° maggio. I due dipendenti hanno intanto ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’azienda.

Chi sono i due dipendenti molisani insigniti della Stella al Merito. Originaria di Morcone (Benevento), Maria Mobilia vive a Campobasso dal 1987, quando a 22 anni fu assunta in Poste Italiane come operatrice di sportello. In 39 anni ha sempre prestato sevizio nell’ufficio postale di via Pietrunto: prima allo sportello, poi come operatrice del corner “Poste Shop” e dal 2008 come consulente finanziario, occupandosi di prodotti di finanziamento e investimento.

“Sono profondamente onorata di questo riconoscimento – commenta la dipendente – che mi emoziona e mi responsabilizza, perché arriva dopo tanti anni di impegno, sacrifici, scelte difficili e dedizione verso questa azienda e verso il lavoro che svolgo ogni giorno. Per me non è solo una decorazione, è la conferma che la serietà, la costanza e il rispetto per ciò che facciamo hanno un valore. È una gioia grande, che sento di condividere con chi conosce il peso e il significato del lavoro ben fatto. Nel mio piccolo, credo che dietro ogni risultato ci siano soprattutto persone che ogni giorno svolgono il proprio compito con serietà, disciplina e impegno”.

Antonio Di Nuzzo è originario di Maddaloni (Caserta) ma è cresciuto a Isernia. Nel 1981 è stato assunto in Poste, come fattorino a Milano. Nel 1989 è stato trasferito a Roma come portalettere e nel 2002 è rientrato in Molise, sempre come portalettere. Dal 2003 è operatore di sportello. Oltre che a Isernia, è conosciuto e apprezzato in moltissimi comuni della provincia, dove ha prestato servizio e ancora si muove per sostituire colleghi quanto è necessario. Tra questi, Roccasicura (dove è stato direttore monoperatore dal 2005 al 2013), Carovilli e Castelromano.

“Sono molto orgoglioso e riconoscente – commenta il dipendente –, pertanto ringrazio Poste Italiane che ci dà la possibilità di offrire il massimo e il meglio alla cittadinanza. Sin dalla mia assunzione ho sempre avuto la certezza di appartenere a una grande famiglia. Questo riconoscimento ha una valenza doppia, perché viene consegnato in concomitanza con la festa del 1° maggio e quindi auguro a tutti i lavoratori di avere sempre la costanza di mettersi in gioco e di dare sempre il meglio di sé stessi. Inoltre, devo ringraziare immensamente la mia famiglia, che mi ha sempre supportato e sopportato non facendomi mai mancare la loro vicinanza”.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.